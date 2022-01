Invité à fêter l’anniversaire des 15 ans d’existence de la radio Espace, l’artiste Aboubacar Soumah One Time ‘’ Pouwé’’ a fait les éloges du patron du groupe HADAFO média, sur scène, dans la nuit du dimanche au stade 1er mai de Boké.

Cette fête a été animée par plusieurs artistes locaux et l’invité pour la cause, Youssoupha, le rappeur français, d’origine congolaise. A son tour, l’auteur du titre ‘’ N’tondi ‘’, a créé de la joie chez les fans de la radio Espace à travers ‘’Saya, Bobo et autres chansons. Par la même occasion, One Time s’est fait le plaisir de venter le patron du groupe de presse Hadafo média.

«Nous aussi nous courrons après ces hommes, car ils ont déjà fait leur preuve (…), a fait entendre le natif de Fria, poulain de la structure Macka Team.

Par ailleurs, le constat a été le même de part et d’autre, chaque artiste a placé un mot juste à l’endroit de l’animateur principal des GG, connu pour son implication dans la promotion des artistes guinéens et de leurs œuvres qu’il diffuse souvent sur ces différentes plateformes.

Moustapha Barry