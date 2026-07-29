MESRS : Djami Diallo succède à Diaka Sidibé et dévoile ses trois priorités

La nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), Djami Diallo, a officiellement pris fonction ce mercredi 29 juillet 2026 à l’occasion d’une cérémonie de passation de service présidée par le ministre secrétaire général du Gouvernement, Benoît Kamano.

Ancienne ministre de l’Environnement, Djami Diallo succède à Dr Diaka Sidibé, qui quitte ses fonctions après avoir piloté plusieurs réformes dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans son discours d’au revoir, Dr Diaka Sidibé est revenue sur le bilan de son mandat, tout en reconnaissant que plusieurs chantiers restent à finaliser.

« Naturellement, tout n’a pas été rose. Tous ces chantiers, je le sais, ne sont pas achevés. Ils portent en eux l’exigence de la continuité. Mais j’ai la conviction qu’ils trouveront auprès de vous madame la ministre, l’attention et la détermination nécessaire pour être menée à leur terme. Nous avons connu des contraintes budgétaires, des délais de décaissement et certaines de nos formes nécessitant encore des arbitrages ou des financements complémentaires. »

L’ancienne ministre a toutefois souligné que ces difficultés n’ont jamais remis en cause la détermination de son équipe à poursuivre les réformes engagées. « Mais ces difficultés n’ont jamais entravé notre détermination. Elles nous rappellent simplement que la transformation du secteur aussi stratégique exige de la transparence, de la persévérance et de l’immobilisation permanente de tous les secteurs. »

S’adressant à sa successeure, Dr Diaka Sidibé a insisté sur les acquis enregistrés au sein du département et sur la nécessité d’en assurer la continuité.

« Madame la ministre, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations. Vous prenez aujourd’hui la tête d’un département dans les équipes sont engagées, compétentes et profondément attachées aux services de l’État. Vous trouverez des réformes déjà engagées, des projets structurants en cours de réalisation et une vision clairement définie pour les années à venir.

Au moment où je vous passe le témoin, je quitte cette fonction avec un profond sentiment de reconnaissance, le cœur apaisé, rempli de gratitude et la conscience d’avoir servi avec loyauté, engagement et humilité. »

Avant de conclure son intervention, elle a exprimé sa fierté du travail accompli durant son mandat.

« Je suis fier du chemin parcouru, au côté de l’ensemble de la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de notre pays. Servir la République est un privilège. Les responsabilités passent, mais l’État demeure. Les fonctions changent, mais l’engagement envers la nation reste intact. Où que le destin ou le service de l’État m’appelle demain, je resterai fidèle à l’idéal de progrès, de justice et de développement de notre nation. »

Prenant la parole à son tour, la nouvelle ministre, Djami Diallo, a décliné les trois grandes priorités qui guideront son action à la tête du département. La première ambition porte sur l’amélioration de la qualité et de la pertinence des formations afin de mieux répondre aux exigences du marché de l’emploi.

« Mon action sera guidée par une exigence constante, celle de la performance, de l’impact et des résultats. Notre ambition s’articulera autour de trois priorités majeures. La première est l’amélioration de la qualité et de la pertinence des formations. Nous poursuivrons la modernisation des curriculum. Le renforcement des standards académiques et une meilleure adéquation entre les offres de formation de nos institutions et les besoins de notre économie. Chaque diplôme doit être un véritable levier d’employabilité, de compétences et de création de valeur. »

La deuxième priorité vise à renforcer la recherche scientifique afin qu’elle soit davantage orientée vers les besoins du développement national.

« La deuxième priorité est une recherche scientifique davantage tournée vers les besoins du développement. Nous renforcerons l’accompagnement des enseignants chercheurs et des chercheurs. Tout en encourageant une recherche capable d’apporter des réponses concrètes aux défis de notre pays, notamment dans les domaines prioritaires de l’agriculture, de la santé, de l’énergie, de l’environnement, des mines, du numérique et de l’innovation. »

Enfin, la ministre entend poursuivre les réformes en matière de gouvernance afin d’améliorer les performances des établissements d’enseignement supérieur.

« La troisième priorité concerne la gouvernance et la performance de nos institutions. Nous poursuivrons les efforts visant à renforcer la transparence, la redevabilité, la culture de l’évaluation et l’efficacité de la gestion. La qualité de nos résultats dépendra aussi de la qualité de notre gouvernance. »

Pour Djami Diallo, la réussite de ces ambitions reposera sur l’engagement de l’ensemble des acteurs du système d’enseignement supérieur. « Enseignants chercheurs, chercheurs, étudiants, personnels administratifs et techniques, responsables d’établissements, partenaires techniques et financiers. A toutes les équipes du ministère, je veux dire ma disponibilité, mon écoute et ma volonté de travailler dans un climat de confiance, d’exigence et de responsabilité partagée. Je serai attentive aux propositions de chacun, mais également exigeantes envers tous, à commencer par moi-même. Ensemble, avec détermination, méthode, nous poursuivrons les réformes engagées afin de bâtir un enseignement supérieur plus performant et les institutions plus fortes au service du développement de la Guinée. », a-t-elle conclu.