Le président de la transition, Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a reçu au palais Mohamed V, ce lundi 17 janvier 2022, une délégation malienne. La visite s’inscrit dans le cadre du «renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.»

Conduite par Abdoulaye DIOP, Ministre malien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, la délégation malienne a été accueillie à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, par les hautes autorités de la transition et du CNRD, avant de rallier le palais Roi Mohamed V.

Les discussions ont porté essentiellement sur la sécurité, la circulation des personnes et des biens, ainsi qu’au renforcement du partenariat stratégique durable.

Selon le compte rendu de la Direction de la Communication et de l’Information de la présidence, les deux pays ont dans leur échange, soulignés les liens «séculaires d’amitié et de coopération» existants entre les deux nations, tout en renouvelant l’esprit panafricaniste qui les a toujours animés pour l’intégration effective du continent et la défense de ses intérêts.

Abordant les situations actuelles des deux pays, Colonel Mamadi DOUMBOUYA et ses hôtes, se sont entendus de continuer à partager leurs expériences respectives sur la transition et ce, «au titre des avantages comparatifs et dans un esprit d’ouverture et de dialogue franc avec la communauté internationale.»

Ils se sont convenus sur la nécessité de revitaliser le Comité de la Grande Commission mixte de coopération entre le Mali et la Guinée, et, à ce titre, ils ont décidé de préparer, «dans les meilleurs délais», la prochaine session de ladite Commission.