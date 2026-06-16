Deux motos, 70 000 GNF par jour : Tiani Camara face à la justice pour abus de confiance à Mafanco

Le Tribunal de première instance de Mafanco a examiné, ce lundi 15 juin 2026, une affaire d’abus de confiance mettant en cause Tiani Camara. Celui-ci est poursuivi à la suite d’une plainte déposée par Alpha Oumar Barry, qui l’accuse d’avoir détourné deux motos mises à sa disposition dans le cadre d’une activité de taxi-moto.

À la barre, le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés et a livré sa propre version des événements. Selon lui, les deux engins lui avaient effectivement été confiés pour exercer l’activité de conducteur de taxi-moto, mais des problèmes de santé ainsi que diverses circonstances auraient perturbé leur exploitation.

« Il m’a remis deux motos pour travailler avec. Comme je n’étais pas bien portant, j’ai confié l’une d’elles à un ami afin qu’il travaille à ma place. Plus tard, il m’a signalé que ce jeune ne reversait pas les recettes. J’ai alors récupéré la moto. Comme elle était endommagée, je l’ai fait réparer avant de continuer à travailler avec », a expliqué Tiani Camara devant le tribunal.

Le prévenu a également affirmé que l’une des motos avait été saisie par les forces de l’ordre en raison de l’absence de documents administratifs. « Un jour, j’ai été interpellé et, comme la moto n’avait pas de papiers, elle a été saisie par la police. Mon grand frère, qui est agent, est allé la récupérer. La moto est toujours en sa possession et il ne me l’a pas encore restituée. Il continue de l’utiliser depuis un an ».

S’agissant de la seconde moto, qu’il reconnaît détenir, Tiani Camara a indiqué avoir été victime d’un accident de circulation. « La deuxième moto est avec moi. J’ai eu un accident avec elle et elle n’est plus en bon état. Je n’ai pas informé le propriétaire de cet accident. Après mon rétablissement, j’ai travaillé pendant six mois, puis encore une année, en reversant les recettes, jusqu’à ce que je tombe malade».

De son côté, la partie civile, Alpha Oumar Barry, a soutenu une version totalement différente des faits. Selon lui, le prévenu aurait cessé d’honorer ses engagements quelques jours seulement après avoir pris possession des deux motos. « Je lui ai donné deux motos pour faire le taxi-moto parce que je travaillais ailleurs. Il devait me verser 70 000 francs guinéens par jour. Il n’a travaillé que cinq jours et, depuis juin 2023, il n’a plus effectué aucun versement ».

Le plaignant a également indiqué avoir perdu tout contact avec Tiani Camara pendant plusieurs mois. « Quand je l’appelais, il ne répondait plus. Il a même changé de numéro de téléphone. J’ai finalement réussi à le retrouver grâce à l’une de ses sœurs ».

Alpha Oumar Barry affirme, en outre, n’avoir jamais récupéré ses motos malgré de nombreuses démarches. « Jusqu’à présent, je n’ai pas pu récupérer les motos. Lorsque je lui ai demandé où elles se trouvaient, il m’a répondu d’aller les chercher à Kipé », a-t-il soutenu devant la juridiction.

Face aux déclarations contradictoires des deux parties, le tribunal a renvoyé l’affaire au 29 juin 2026 pour la poursuite des débats. Le TPI de Mafanco a également ordonné la présentation des deux motos à la prochaine audience afin d’en permettre la constatation matérielle et de mieux apprécier les circonstances entourant cette affaire présumée d’abus de confiance.