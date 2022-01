Dans une sortie ce week-end sur les antennes d’une télévision de la place, le rappeur Djanii Alfa a donné quelques précisions liées sur son nouvel album intitulé « Chef Rebel » dont la sortie est prévue le 22 janvier 2022 au stade général Lansana Comté de Nongo.

« Chef Rebel » , c’est le titre du cinquième album du rappeur Djani Alpha, il est composé de 22 titres, a été enregistré entre la Guinée, le Sénégal et le Congo .comportant également des Fea Turing L’album » Chef Rebel ‘ » est un chef-d’oeuvre qui relate la vie et le vécu du rappeur plus loin aussi les maux qui gangrènent la société comme : la corruption, la dictature et tant d’autres sujets d’où son auteur Djanii Alfa s’est exprimé sur ce bijou annoncé depuis 2019.

« Chef rebel est un album qui parle du vivre et du vécu, en particulier ma vie, mon vécu et le quotidien de la société. Avec la maturité j’ai faits cet album, vous trouverez qu’il est bien et vous l’aimerez certainement. Pour ce qui concerne les collaborations, j’ai déjà dévoilé ceux avec mes confrères guinéens notamment lyrison et Amatala mais aussi avec d’autre. Vous découvrirez plus tard la surprise ou les surprises… » a éxprimé Djanii Alfa.

Djani Alpha auteur de l’album ‘’Sicario‘’ se félicite de son parcours car il est convaincu n’avoir pas brisé les étapes c’est pourquoi d’ailleurs il se lance cette fois pour le stade. « J’ai faits le centre culturel Franco Guinée puis le palais ensuite l’esplanade et aujourd’hui c’est le stade donc je crains par j’est pas brisé les étapes ‘’ explique Alpha Madiaou Bah.

Cependant après le concert dédicace de l’album « Chef rebel » le 22 janvier prochain, le rappeur et son équipe planifient une tournée dans la sous-région et ainsi à l’étranger pour la promotion de l’album ce qui est déjà le plan suivant établi pour l’année 2022.

Rendez-vous donc le 22 janvier 2022 prochain au stade général Lansana Comté de Nongo.

Moustapha Barry