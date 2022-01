Après plus de six mois d’intenses activités à Conakry et à l’intérieur du pays, le collectif des jeunes leaders pour la paix (COJELP), a lancé officiellement ses activités, samedi 15 janvier 2022, dans la capitale guinéenne.

Cette structure de jeune est une initiative qui a commencé à se faire remarquer, en 2021, à travers ses activités qui sont, en majeure partie à caractère humanitaire.

Créé suite aux douloureux évènements survenus successivement en Guinée, sous les régimes du Général Lansana Conté jusqu’à celui d’Alpha Condé, l’ONG compte de nos jours plus de 2000 mille membres, dont 1000, qui sont les plus actifs.

Elle s’inscrit dans la logique d’apporter sa touche dans la construction du pays, à travers les processus de réconciliation, en vue de calmer les nerfs.

«Le président Mamadi Doumbouya a dit que nous avons un rendez-vous. Ce rendez-vous est que les Guinéens viennent se regarder, dire la vérité, s’accepter, de boire et de manger ensemble. Et ce collectif est prêt à répondre à ce rendez-vous, c’est raison pour laquelle nous avons notre plan d’action, nous sommes en train de travailler dessus, pour renforcer nos moyens afin de procéder à la réconciliation», a expliqué le président du COJELP.

«De 2021 à 2022, nous avons donné des denrées alimentaires, des enveloppes aux victimes, et les consoler pour leur faire comprendre que la paix est la meilleure des choses. 2023-Nous allons lancer des processus de la reconstruction des maisons de ces victimes, surtout conflits intercommunautaires à Nzérékoré. Il faut comprendre qu’en tant que ces maisons ne sont pas réparées, les dommages ne sont pas réparés, les enfants qui vont naître et voir ces maisons encore détruites, continueront à voir le mal au cœur. Il sera difficile pour eux de pardonner. Difficile pour eux de regarder leurs frères (victimes). Alors, il faut obligatoirement reconstruire ces maisons, et en leur demandant de vivre ensemble, de se regarder et de discuter ensemble», a ajouté Joseph Guevro Koivogui.

L’ancien député, Souleymane Keita a pris part à cette cérémonie. En tant qu’acteur politique, il a affirmé que cette structure de jeunes, évoluant pour l’instauration de la paix, à lieu d’être.

«Partout où parle de la paix, je crois que nous sommes tous interpellés. Le thème cadre parfaitement avec nos objectifs politiques, mais ça cadre avec nos objectifs tout court, en tant que Guinéens. C’est une initiative à saluer», a exprimé Souleymane Keita.