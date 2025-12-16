L’artiste guinéenne Lega Bah a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) dans la nuit de lundi à mardi. L’information a été confirmée à Guinee360.com par une source proche de son management. Elle est actuellement hospitalisée au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ignace Deen, où elle est placée sous surveillance médicale.

Selon les précisions fournies par son manager, l’artiste a été prise en charge en urgence sur recommandation du docteur Ibrahima Barry. « Face à la gravité de la situation, l’artiste a été immédiatement conduite à l’hôpital et admise au service de cardiologie du CHU Ignace Deen », a-t-il indiqué.

Avant son évacuation vers l’établissement hospitalier, les premiers soins et les prélèvements médicaux ont été effectués à son domicile par l’équipe du docteur Ibrahima Barry, premier intervenant dans cette prise en charge. Les résultats des examens initiaux ont ensuite motivé son transfert vers une structure médicale spécialisée.

Un scanner cérébral a depuis été réalisé. À ce stade, Lega Bah demeure sous étroite surveillance médicale, selon les mêmes sources. Le manager de l’artiste a également indiqué avoir saisi le ministère de la Culture, qui a aussitôt dépêché une délégation au chevet de la chanteuse afin de s’enquérir de son état de santé.

Dans un message rendu public, l’équipe de Lega Bah a exprimé sa gratitude au docteur Ibrahima Barry et à son équipe, ainsi qu’au personnel médical du CHU Ignace Deen, saluant leur professionnalisme, leur disponibilité et la qualité des soins prodigués. Elle a par ailleurs rappelé que l’artiste bénéficie d’une carte sanitaire d’assurance couvrant 100 % de ses frais médicaux, accordée par le ministère de la Culture et de l’Artisanat, dont le soutien a été salué.