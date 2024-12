Le leader de l’UFDG est endeuillé par la disparition de l’ancien fédérale du parti au Sénégal, le 14 décembre 2024.

Cellou Dalein Diallo pleure un militant qui a joué un rôle actif dans l’implantation de l’UFDG. “Elhadj Boubacar Sidy Bah a été une figure de proue dans tous les combats menés pour la défense de la démocratie et de l’État de droit en Guinée. Il a joué un rôle déterminant dans l’implantation et l’animation de l’UFDG au Sénégal et dans son Dara Labé natal. Avec sa disparition, l’UFDG perd un cadre dévoué et loyal qui a consacré toute sa vie à la lutte pour la justice, la liberté et la démocratie dans sa Guinée bien-aimée. Que son âme repose en paix dans le Jannatoul firdawsi. Amine”, a réagi l’opposant en exil.