Lors de son Assemblée générale hebdomadaire ce samedi 16 novembre 2024, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a honoré la mémoire de Néné Fatoumata Binta Koroun, militante du parti, décédée le 9 novembre dernier à Conakry. Ce vibrant hommage marque un moment de reconnaissance pour son engagement exceptionnel au sein du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo.

Kalémodou Yansané, vice-président de l’UFDG, a souligné l’importance de cet événement en lieu et place d’un symposium. “La mobilisation qu’on a dans cette salle aujourd’hui suffit largement pour remercier cette brave dame pour tout ce qu’elle a fait pour le parti. Elle ne cherchait pas un poste de député, elle ne rêvait même pas d’un poste de chef de quartier, elle était simplement fidèle à l’amitié, l’amitié qui la liait au président Cellou Dalein Diallo et à sa famille”, a-t-il déclaré.

La cérémonie qui a rassemblé les proches et la famille de la défunte, a également vu la participation de plus d’une cinquantaine d’imams et de sages.

Ces derniers ont récité le Saint Coran à 150 reprises, une initiative symbolique pour prier, non seulement, pour le repos de Néné Binta Koroun, mais aussi pour tous les militants et responsables de l’UFDG disparus ces dernières années.

La famille de Nenen Binta a saisi l’occasion pour remercier la direction nationale de l’UFDG pour la reconnaissance et le soutien dont elle ne cesse de bénéficier depuis l’annonce de ce décès.