Le rappeur guinéen Djanii Alfa vit en exil depuis plusieurs mois. Son confrère Singleton s’est exprimé sur ladite situation Selon la machine du dancehall guinéenne, l’auteur de l’album “chef rebel” traverse des moments difficiles à l’étranger, c’est pourquoi il plaide auprès des autorités guinéennes à favoriser le retour du rappeur de l’axe au pays.

Dans un entretien accordé ce mercredi 15 novembre 2023 à un reporter de Guinée360.com, l’auteur de l’album “Gnakry Dance” a exprimé sa compassion à son ami originaire de Pita Djanii Alfa.

“Aujourd’hui Djanii est dans une situation qui est très très difficile. Je suis vraiment touché au plus profond de moi parce que c’est l’un des amis très rare dans ce milieu qui reste authentique à l’éducation maternelle qu’il a reçue. Ce milieu change vite les gens. C’est un ami de valeur et c’est sa conviction qui a fait qu’il est resté là où il est. C’est ça un artiste, au faite, dans un État tout le monde ne peut pas être sur la même ligne. Il faut que les uns soient à gauche et d’autres à droite. C’est ce qui fait un Etat. Je pense qu’on doit le laisser faire son travail, c’est un artiste et des gens comme lui existent partout et dans tous les pays en tout cas je suis de cœur avec lui. Je parle souvent avec lui, donc c’est très difficile même s’il ne le dit pas. C’est chaud quand on n’est pas dans son pays et ça fait très mal de vivre dans un pays où on n’est pas né et on peut vivre difficilement de son art”, regrette-t-il.

L’auteur du titre “Moto taxi” estime que la diversité des opinions constitue une des valeurs dans un État. C’est pourquoi, il lance une invite au président de la transition afin de faciliter le retour de Djanii Alfa au pays.

“Les autorités qui sont là c’est des jeunes. Ils nous connaissent tous. Ils nous écoutent et savent qui nous sommes. Nous sommes des jeunes de leur pays qui contribuent au développement de notre pays, à notre manière et à un moment donné, il faut qu’ils acceptent ce qu’on va leur dire. Aujourd’hui le président Mamadi Doumbouya est le père de la nation, donc nous sommes tous ses enfants, il doit nous accepter. Quand on fait des enfants, il y a des gens qui sont canailles, timides et d’autres qui ne sont pas du même esprit que toi. Il faut accepter tout le monde. Je leur demande des doléances pour que le frère puisse rentre au pays”.

Pour rappel, Djanii Alfa est persona non grata en Guinée depuis plusieurs mois. De nombreuses charges et poursuites pèsent sur lui. Malgré son exil, le rappeur continue d’exprimer son opposition vis-à-vis de certaines décisions des autorités en place. Il dénonce aussi la mauvaise gouvernance et la mauvaise gestion de l’administration du pays.