Fête du Travail en Guinée : le SNE dénonce des conditions « asphyxiantes » pour les enseignants

À l’occasion de la célébration du 1er mai 2026, marquant le 140ᵉ anniversaire de la Fête internationale du Travail, les travailleurs guinéens ont, une nouvelle fois, été appelés à réfléchir sur leurs conditions de vie et d’exercice.

Dans ce contexte, le Syndicat national de l’éducation (SNE), dirigé par son secrétaire général Michel Pépé Balamou, a publié une déclaration sur ses canaux de communication pour dresser un tableau préoccupant de la situation des enseignants en Guinée.

Dans ce message, le syndicat souligne le contraste entre l’esprit de célébration et la réalité du terrain : « Alors que nous commémorons ce 140ᵉ anniversaire, le constat dans nos salles de classe est amer. Malgré les promesses et les protocoles d’accord, les conditions de vie et de travail des enseignants de Guinée demeurent précaires, voire indignes de notre mission républicaine. »

Le SNE dénonce notamment l’érosion du pouvoir d’achat des enseignants, aggravée par l’inflation et la cherté de la vie.

« Comment demander à un pédagogue de nourrir l’esprit des enfants de la République quand lui-même peine à nourrir sa famille ? », interroge le syndicat.

Au-delà des salaires jugés insuffisants, les enseignants doivent composer avec des conditions de travail difficiles : classes surchargées, manque de matériel didactique et infrastructures inadaptées.

« L’enseignant guinéen est devenu un magicien, contraint de produire des résultats d’excellence avec des moyens dérisoires », déplore le texte.

Le SNE rappelle avoir suspendu son mot d’ordre de grève depuis le 1er décembre 2025, dans une volonté d’apaisement et de dialogue avec les autorités. Une décision que le syndicat présente comme un acte de responsabilité, et non un renoncement.

« La suspension n’est pas une fin. La veille syndicale reste permanente », avertit la déclaration.

Une longue liste de revendications

Le syndicat dresse également une liste de dysfonctionnements persistants qui, selon lui, étouffent les travailleurs du secteur éducatif :

le blocage des salaires et le non-paiement des primes et arriérés ;

l’opacité dans le processus de reclassement ;

les retards administratifs concernant les enseignants admis à la retraite ;

la suppression ou le non-versement des primes de fonction.

La situation est jugée encore plus critique pour les enseignants des collectivités locales, confrontés notamment à :

le non-engagement des contractuels communaux, y compris dans la zone spéciale de Conakry ;

plusieurs mois d’arriérés de salaires pour des milliers d’enseignants ;

des disparités dans les primes d’incitation selon les zones ;

le non-respect des engagements liés à la revalorisation du point d’indice.

Dialogue et avertissement au gouvernement

Malgré ces difficultés, le SNE affirme maintenir sa participation aux commissions techniques mises en place pour traiter les dossiers prioritaires du secteur éducatif, notamment la régularisation des contractuels et la révision du statut particulier des enseignants.

Cependant, le syndicat appelle les autorités à passer des discours aux actes : « Investir dans l’enseignant, c’est investir dans la stabilité et le développement de la Guinée. »

Le SNE exhorte également le gouvernement à garantir une neutralité vis-à-vis des organisations syndicales et à respecter les principes de liberté syndicale consacrés par les conventions internationales.

Michel Pépé Balamou appelle à la cohésion et à la mobilisation des enseignants, tout en plaidant pour une refondation du syndicalisme dans le pays. « La refondation du syndicalisme enseignant en République de Guinée est un impératif non négociable », insiste-t-il.

Le message se termine sur une note combative et mobilisatrice : « Pour la dignité de l’enseignant, la lutte continue. Unité d’action – Combat – Victoire ! »