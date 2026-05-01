1er mai en Guinée : le travailleur privé de son argent, privé de sa fête

Comme chaque année, le monde célèbre le 1er mai, journée dédiée aux travailleurs. En Guinée, cependant, cette commémoration intervient dans un climat particulièrement tendu, marqué par une crise persistante de liquidité qui pèse lourdement sur le quotidien des citoyens.

Depuis plusieurs mois, l’accès à l’argent liquide est devenu un véritable casse-tête, notamment à Conakry. Dans les banques comme dans les points de transfert d’argent, les retraits sont désormais plafonnés, compliquant la récupération des salaires pourtant régulièrement versés sur les comptes de nombreux travailleurs.

Dans ce contexte, la célébration de la fête internationale du Travail prend une résonance particulière : que célèbre réellement aujourd’hui le travailleur guinéen ? La question mérite d’être posée.

Pour de nombreux fonctionnaires, la réalité est amère : percevoir un salaire ne garantit plus la possibilité d’en disposer librement. Entre longues files d’attente devant les banques et limitations de retrait, accéder à son propre argent relève parfois du parcours du combattant.

Face à cette situation, le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère du Travail, a annoncé le report des festivités du 1er mai à une date ultérieure — une décision qui illustre, en creux, les difficultés actuelles.

De son côté, le Syndicat national de l’éducation (SNE), dirigé par son secrétaire général Michel Pépé Balamou, appelle à faire de cette journée un moment de réflexion. Le syndicat souligne le décalage entre l’esprit de célébration et la réalité vécue par les enseignants sur le terrain.

Selon le SNE, malgré les engagements pris et les protocoles d’accord signés avec les autorités, les conditions de vie et de travail des enseignants n’ont pas connu d’amélioration significative.

L’organisation dénonce notamment l’érosion du pouvoir d’achat, aggravée par l’inflation et la cherté de la vie.

Au-delà du secteur de l’éducation, ce constat semble partagé par une large frange des travailleurs guinéens. Entre difficultés d’accès aux ressources financières et dégradation des conditions de vie, le 1er mai apparaît moins comme une fête que comme un rappel des défis persistants.

Dans ce contexte, la Journée internationale du Travail résonne davantage comme une interpellation adressée aux autorités, appelées à apporter des réponses concrètes aux préoccupations des travailleurs.