CEDEAO–AES : Lansana Kouyaté face au plus grand défi diplomatique régional

Nommé il y a un peu plus d’un mois comme négociateur en chef dans le cadre du dialogue entre la CEDEAO et les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), l’ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté a officiellement lancé sa mission diplomatique.

Ce jeudi 30 avril, il a été reçu à Abidjan par le président ivoirien Alassane Ouattara. Selon un communiqué de la présidence ivoirienne, cette rencontre avait pour objectif d’informer le chef de l’État ivoirien du mandat confié à M. Kouyaté et de recueillir ses orientations avant l’ouverture des discussions avec les pays de l’AES. L’ancien chef du gouvernement guinéen a également annoncé son intention d’effectuer prochainement une tournée dans les trois États concernés : le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Diplomate chevronné et ancien secrétaire exécutif de la CEDEAO, Lansana Kouyaté est chargé d’une mission délicate : rétablir un canal de dialogue entre l’organisation sous-régionale et les trois pays sahéliens, désormais regroupés au sein de l’AES.

Sa mission consiste notamment à rapprocher des positions devenues profondément divergentes et à promouvoir un cadre de discussion susceptible de préserver les équilibres régionaux, dans un contexte marqué par une crise politique et diplomatique persistante.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dirigés par des autorités militaires arrivées au pouvoir à la suite de coups d’État successifs, ont officiellement quitté la CEDEAO après une longue période de tensions avec l’institution ouest-africaine. Les trois États ont depuis consolidé leur coopération au sein de l’Alliance des États du Sahel, une nouvelle configuration régionale qui traduit leur volonté de rupture institutionnelle et stratégique.

Depuis cette séparation, les relations restent tendues. L’AES accuse régulièrement certains États membres de la CEDEAO, notamment la Côte d’Ivoire et le Bénin, de collusion avec des puissances étrangères, dont la France, dans des tentatives supposées de déstabilisation de la région sahélienne. Des accusations fermement rejetées par les pays concernés.

Dans ce climat de méfiance réciproque, la mission confiée à Lansana Kouyaté apparaît comme une tentative de réouverture diplomatique à haut risque. Son expérience des négociations régionales sera déterminante pour évaluer si un rapprochement minimal reste possible entre deux blocs désormais en forte opposition politique et stratégique.