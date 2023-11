Invité dans l’émission mirador de ce jeudi 16 novembre 2023, le président du parti Union des forces Démocratiques (UFD) s’est de nouveau exprimé sur la situation sociopolitique de la Guinée. Mamadou Baadiko Bah soupçonne le CNRD des velléités de s’éterniser au pouvoir.

« L’agenda du CNRD n’a jamais été d’organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc, c’est tout à fait normal qu’on fasse disparaître le fichier électoral et comme ça, cela nous ramène à des recensements kilométriques qui vont prendre trois, quatre et cinq ans et l’agenda se déroule pendant ce temps. Il n’y a aucune intention sérieuse, sincère de remettre le pouvoir à l’issue des élections démocratiques. Tout ce que nous voyons montre qu’on est installé dans une dictature militaire », fustige l’ancien député à l’Assemblée nationale.

Si les autorités de la transition dit être en avance sur les préparatifs du retour à l’ordre constitutionnel, le Président du parti UFD ne partage pas cet avis. « On est pratiquement à 13 mois, quels sont les actes concrets qui nous rapprochent de la fin de ce pouvoir-là ? », s’interroge le politique qui affirme que tout est fait par le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe puissent se maintenir au pouvoir.

« Ce pouvoir n’est pas celui des gens qui sont prêts à partir, ils sont prêts à passer le pouvoir entre eux, à trouver des méthodes quelconques pour confisquer le pouvoir. Regardez cette explosion de portrait dans la ville, on dirait qu’on est en Corée du Nord. Est-ce que ça, c’est le geste d’un pouvoir qui veut partir ? On est plutôt en train d’imposer le culte de la personnalité. Aujourd’hui il est aux antipodes et à l’opposé de son discours et en plus avec toutes ces pratiques dictatoriales du PDG RDA qui sont en train de resurgir, à savoir les convocations des fonctionnaires aux réceptions avec le pointage de qui est venu qui n’est pas venu. C’est exactement ce qui se passait avec le PDG. Il faut qu’on les prévienne, lorsqu’un pouvoir acquis par la force veut s’installer définitivement, il ne fera que s’embourber et pourrir sur pied ».

A la question de savoir si le CNRD sera à temps pour l’organisation des élections, cet acteur politique affirme : “Nous ne sommes pas des rêveurs, on sait qu’il y a un temps minimum pour organiser des élections avec la meilleure volonté, pas lorsqu’on veut enterrer les choses. Aujourd’hui, la CEDEAO est totalement décrédibilisée. La CEDEAO n’effraie personne. Mais il faut que la junte militaire guinéenne sache quelle est dans l’impasse, et qu’ils ne vont pas s’en sortir, donc il fait que ça s’arrête.”

Les autorités de la transition guinéenne ont émis leurs volontés d’organiser toutes les élections à venir par le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation en lieu et place d’une commission de gestion électorale indépendante, Mamadou Badiko Bah donne son avis.

“En 2021 après le coup d’Etat, nous avons dit que si le ministère veut faire un travail sérieux, on peut tout à fait ramener les élections au ministère pour éviter le double emploi du point de vu des ressources, mais avec un organe de supervision au-dessous du ministère pour valider tout ce qui va se faire. On voulait un organe paritaire dans le quel il existe les acteurs politiques, la société civile, au moins ça aurait été consensuel, mais aujourd’hui cet organe n’existe pas. L’intention n’est pas là, l’intention, c’est de fabriquer des résultats dans le cadre de la confiscation du pouvoir par la caste militaire”, a-t-il conclu.