Les neufs victimes de évènements malheureux du 4 novembre dernier à l’occasion de l’évasion à la prison centrale de Conakry, seront inhumés demain vendredi 17 novembre 2023.

À travers un communiqué publié à cet effet, chef d’état-major général des armées informe l’opinion nationale et internationale de l’organisation ce vendredi 17 novembre des « obsèques nationales et d’un cérémonial militaire en la mémoire des victimes civiles et militaires des évènements malheureux du 4 novembre dernier ».

Selon le communiqué, la cérémonie prévue au Palais Mohammed V sera présidée par le Colonel Mamadi DOUMBOUYA. « Elle connaîtra également la présence des représentants des familles des victimes et des autorités des forces de défense et de sécurité ».

L’état-major général des armées a également renouvelé ses condoléances les « plus émues au Chef Suprême des Armées le Colonel Mamadi DOUMBOUYA et aux familles biologiques des disparus».

Il rassure par la même occasion que l’État a pris toutes les dispositions pour faire toute la lumière sur ces cas de mort lors de la tentative d’évasion de Moussa Thiergboro Camara, Moussa Dadis Camara, Blaise Gomou et Claude Pivi (toujours en fuite) de la maison centrale.

Il faut rappeler que parmi les victimes, on note quatre membres des forces de sécurité et cinq civils dont deux occupants d’une ambulance et un bébé.