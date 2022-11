François Soudan de Jeune Afrique, a rapporté que des échanges ont eu lieu entre l’ancien président Alpha Condé et son ex-rival politique, Cellou Dalein Diallo. En Guinée, ce rapprochement est mal perçu et il est d’ailleurs considéré par le porte-parole du gouvernement de la transition, comme un manque ‘’d’état d’âme’’ à l’égard des victimes de violences sous le régime du chef de l’Etat déchu.

«Je rappelle tout simplement que, quand nous étions en prison, il a été posé à un moment donné la question de rencontre entre les leaders pour faciliter notre libération. Certains sont allés jusqu’à dire qu’on préférait mourir en prison alors que personne d’entre nous, ne voulait mourir en prison. Donc cette question n’était pas posée», a évoqué Ousmane Gaoual Diallo.

L’ancien coordinateur de la cellule de communication de l’UFDG estime que le dialogue entre le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo et le RPG Arc-en-ciel, ne devrait même pas avoir lieu. Il motive cela par le fait qu’il faut ‘’respecter la dignité des victimes de violences’’.

«Je vois très mal ce type de rapport. Ce qui me fait peur, c’est de voir que pour des intérêts individuels, on oublie tout ce qu’on a fait dans le combat…, c’est du n’importe quoi. Si on fait ce type d’alliance, on est en train de considérer les victimes comme rien du tout», a-t-il laissé entendre ce mercredi dans Mirador.