En cette Journée Mondiale de l’Alimentation, le thème de cette année « Le droit aux aliments au service d’une vie et d’un avenir meilleurs » résonne particulièrement avec les actions entreprises par WCS pour soutenir la sécurité alimentaire de nos communautés locales en Guinée.

Depuis notre création en 2019, Winning Consortium Simandou (WCS) a mis en place divers programmes et initiatives pour s’assurer que ses opérations contribuent activement au développement durable et à la croissance inclusive, au-delà du secteur minier, en Guinée.

De la réparation des routes à l’amélioration de l’accès à l’eau, nous investissons dans de nombreux domaines le long des 600+ kilomètres du projet transformateur de chemin de fer TransGuinéen afin de stimuler l’agriculture et la production alimentaire. Grâce à son approche centrée sur les communautés, WCS élabore des programmes qui répondent aux besoins locaux et accordent une attention particulière aux femmes, celles-ci représentant 53 % de la main-d’œuvre agricole du pays.

Avec plus de 13 millions d’hectares de terres arables, nous sommes convaincus que la Guinée pourrait devenir le grenier de la région. En 2024, WCS a ainsi continué à promouvoir la production alimentaire et l’adaptation au changement climatique grâce à la mise en œuvre de son programme rizicole, programme développé dans le cadre de son projet de corridor ferroviaire agricole Morébaya-Simandou. Dans la préfecture de Kérouané, WCS a cultivé, en partenariat avec des agriculteurs locaux, une variété de riz permettant deux récoltes par an. En fournissant des semences aux rendements plus élevés et en aidant les agriculteurs à valoriser leurs terres, WCS contribue à renforcer la sécurité alimentaire à travers le pays.

Par ailleurs, en juin 2024, WCS a offert 150 moissonneuses-batteuses au Ministère de l’agriculture et de l’élevage. Lors de la cérémonie de remise, la représentante de WCS, Caroline Jiang Xiaobei, a affirmé : « l’objectif principal de ce don est de renforcer les capacités de production agricole en Guinée. En fournissant ces équipements modernes au Ministère de l’agriculture, nous visons à améliorer l’efficacité des récoltes et à soutenir le développement durable de l’agriculture locale ».

L’année 2024 a également été marquée par des progrès continus dans la construction du chemin de fer TransGuinéen. Celui-ci permettra d’accroître le champ des possibles en transportant des marchandises et des personnes sur plus de 600 km, de Forécariah à Kérouané. En effet, le développement de la mobilité et du commerce stimulera à terme d’autres domaines, y compris la croissance agricole.

En tant que partenaire industriel majeur et l’un des plus importants employeurs de Guinée, nous continuerons à mettre en œuvre et à financer des initiatives qui favorisent des conditions de vie décentes pour tous et assurent une prospérité partagée.

Le soutien à l’agriculture est sans aucun doute l’action la plus importante qui bénéficie directement à nos communautés rurales. L’augmentation des rendements agricoles pour les agriculteurs et un meilleur accès à la nourriture pour tous jouent un rôle crucial dans le bien-être des familles. Nous sommes très fiers de soutenir nos agriculteurs.

Djibril T. Niane

Manager Senior en charge des Affaires Publiques

A propos de Winning Consortium Simandou

Winning Consortium Simandou (WCS) est fière de contribuer au développement de Simandou, un méga projet transformateur pour la Guinée et qui contribuera à réduire notre empreinte carbone globale grâce à un minerai à haute teneur en fer. Avec ses programmes communautaires et ses politiques de contenu local, WCS s’efforce de garantir des avantages partagés et durables pour tous, le peuple de Guinée, le Gouvernement Guinéen, ses actionnaires et partenaires industriels.

WCS est une coentreprise formée par Winning International Group, Weiqiao Aluminium et China Baowu Steel Group, opératrice des blocs miniers 1 et 2 du projet Simandou. En tant qu’actionnaire de la Compagnie du TransGuinéen, joint-venture regroupant WCS, Rio Tinto Simfer et le Gouvernement Guinéen, WCS a la responsabilité de construire les infrastructures majeures du projet : la ligne ferroviaire Transguinéenne à double voie de 536 km, son embranchement de 16 km ainsi que le port de Morébaya.

Site web : https://wcsglobal.com/fr/

Facebook : https://www.facebook.com/winningconsortiumsimandou/

Linkedin : https://gn.linkedin.com/company/winning-consortium-simandou