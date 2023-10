Alors que les 13 journalistes interpellés ce lundi 16 octobre en marge de la marche dite “assaut de la dignité” sont en audition au TPI de Kaloum, le Syndicat des professionnels de la presse, la CNTG et l’Alliance des médias pour les droits humains ont rendu public une déclaration conjointe pour exiger leur libération.

Ces trois organisations qui condamnent cette arrestation “brutale et inhumaine” interpellent la communauté nationale et internationale sur la violation de la liberté de la presse en Guinée pourtant consacrée dans la charte de la transition.

“Le SPPG, la CNTG et l’AMDH exigent la libération immédiate et sans condition des journalistes interpellés sans motif valable et la levée la restriction d’accès du site Guineematin.com”, note la déclaration conjointe.

Par ailleurs, ces organisations disent se réserver le droit d’entreprendre d’autres actions vigoureuses dans les heures et jours à venir jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

En attendant, le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée appelle ses antennes à travers le pays, à rester en alerte.

Les responsables de ces trois structures syndicales dans leur déclaration dressent un bilan de 13 journalistes arrêtés, trois blessés dont un grave et la destruction de plusieurs matériels de travail lors de la répression de la marche du SPPG.