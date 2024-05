Conakry, 18 mai 2024 – L’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD) a exprimé sa profonde consternation à la suite de la conférence de presse tenue le 10 mai 2024 par le Premier ministre, au cours de laquelle il a confirmé la volonté du gouvernement de reporter le retour à l’ordre constitutionnel, initialement prévu pour le 31 décembre 2024.

Dans une déclaration publique rendue ce samedi, l’ANAD a fermement dénoncé cette décision, la qualifiant de “renoncement aux engagements” pris devant le peuple de Guinée, la CEDEAO et la communauté internationale. Le communiqué souligne que les arguments avancés par la junte pour justifier ce report sont perçus comme “aussi légers les uns que les autres”, ajoutant que “nul n’est dupe” quant aux véritables intentions du pouvoir en place.

« Les Guinéens, très tôt, étaient avertis que la junte, dès lors qu’elle avait décidé de produire le fichier électoral à partir du RGPH et du RAVEC, ne voulait plus respecter le délai de 24 mois convenu avec la CEDEAO, le goût du pouvoir ayant pris le dessus sur la parole donnée », a déclaré l’ANAD.

L’alliance a exprimé sa vive inquiétude face à ce qu’elle considère comme un “parjure”, soulignant que cette décision “viole le fondement même de la Transition”. En conséquence, l’ANAD prévient que ce report pourrait entraîner la “perte de toute légitimité” de la junte à diriger la Transition, exposant le pays à des “risques majeurs”.

Réaffirmant sa ferme opposition à toute modification de la durée de la transition convenue avec la CEDEAO, l’ANAD a lancé un appel pressant au CNRD et à tous les organes de la transition pour qu’ils prennent les dispositions nécessaires afin de respecter l’engagement d’organiser toutes les élections en 2024, indispensables pour le retour à l’ordre constitutionnel.

« L’ANAD adhère sans réserve à la déclaration des forces politiques et sociales rendue publique le 24 avril dernier au siège de l’UFDG et exige le retour à l’ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024 », précise l’alliance dirigée par Cellou Diallo.

L’ANAD a exhorté, enfin, le peuple de Guinée à se mobiliser et à utiliser tous les moyens légaux, y compris les manifestations, pour exiger le respect de cette revendication légitime. « En cas de refus de la junte d’accéder à cette revendication, l’ANAD exigera la mise en place d’une transition civile pour organiser le retour à l’ordre constitutionnel », a déclaré l’alliance, marquant ainsi sa détermination à défendre la démocratie et la stabilité politique du pays.