Conakry, le 12 octobre 2023 – Une délégation de Winning Consortium Simandou (WCS) s’est rendue dans quatre villes de Guinée du 21 septembre au 5 octobre 2023, avec la caravane de la sous-traitance et du contenu local, pour promouvoir le dialogue avec les entreprises et les communautés locales.

Le contenu local est au cœur de la stratégie de WCS pour s’assurer que le projet Simandou génère des bénéfices durables pour le développement socio-économique de la Guinée. Dans le cadre de sa politique ambitieuse en matière de contenu local, en partenariat avec la BSTP, WCS a parcouru le pays sur plus de 974km lors d’un itinéraire composé de quatre étapes : Faranah, Forécariah, Mamou et Kindia.

Différents acteurs du secteur privé et du secteur public ont participé à cette caravane tels que le représentant du ministère des Mines et de la Géologie, l’administration publique, les partenaires miniers, comme Rio Tinto Simfer, la Chambre des Mines, la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée, et des membres de la société civile. Cette synergie vise à favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes directement sur le terrain, afin de faire naître de nouvelles collaborations fructueuses ou de renforcer les partenariats déjà existants. Cet évènement a aussi été l’occasion d’entretenir une relation durable avec les communautés locales pour discuter de leurs préoccupations et établir une relation durable de confiance.

A chaque étape, Winning Consortium Simandou a rencontré des entreprises locales et ses futurs fournisseurs lors d’ateliers de sensibilisation et d’information. Durant ces échanges, la délégation de WCS a présenté les procédures de passation de marchés, de préenregistrement auprès de la BSTP, les procédures de réponse aux appels d’offres, ainsi que les opportunités offertes aux entreprises locales par le Consortium, pour des travaux de construction et de maintenance sur les sites miniers notamment.

Lors de cette édition, la caravane rassemblé un total de 884 participants, dont 31% de femmes. Les entreprises participantes ont pu remplir le formulaire d’enregistrement de la BSTP, témoignant de l’ampleur de l’utilité et de l’impact de la caravane. La participation de WCS à cette nouvelle édition de la caravane, témoigne de sa volonté d’entretenir des relations mutuellement bénéfiques avec les entreprises locales sur le long-terme, pour la fourniture de biens et de services.

Le projet Simandou permettra de dynamiser davantage l’économie locale, favorisant ainsi la croissance des industries et de nouvelles entreprises, et accélérant le développement et la diversification de l’économie guinéenne.

À propos de Winning Consortium Simandou

Winning Consortium Simandou (WCS) est principalement formé par Winning International Group et China Shandong Weiqiao Pioneering Group. Ces entreprises combinent un leadership industriel international, une vaste expérience nationale, d’excellentes connaissances locales et des normes élevées de gouvernance d’entreprise pour développer et exploiter le plein potentiel du projet Simandou. WCS est le détenteur du bloc 1-2 de Simandou Nord (le Gouvernement Guinéen détient une participation de 15 % et WCS en détient 85 %) et des infrastructures associées.