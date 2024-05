Suite à l’explosion dévastatrice du dépôt central d’hydrocarbures de Kaloum en décembre 2023, la Guinée a été confrontée à un grave déficit énergétique. Dans ce contexte critique, une délégation du groupe Électricité de France (EDF) a rencontré, ce samedi 18 mai 2024, le Premier ministre Bah Oury lors du sommet 2024 de l’Africa CEO Forum à Kigali, capitale du Rwanda, afin de discuter des solutions énergétiques nécessaires pour pallier cette crise.

Aux côtés des ministres de l’Industrie et de l’Agriculture et de l’Élevage, ainsi que de l’ambassadeur de Guinée au Rwanda, le Vice-Président Afrique et Directeur Afrique de l’Ouest d’EDF ont présenté au Premier ministre, Amadou Oury Bah, une gamme diversifiée de solutions énergétiques, allant de la production à la distribution et au transport d’électricité, en incluant des services d’ingénierie.

Malgré les difficultés rencontrées après l’explosion du dépôt d’hydrocarbures, la Guinée se tourne désormais vers des alternatives énergétiques durables. La réhabilitation de sites, l’augmentation de la capacité de production et la distribution de kits solaires pour les zones rurales ont été identifiées comme des pistes de partenariat prometteuses.

Pour surmonter son déficit énergétique actuel, la Guinée prévoit d’acquérir 500 mégawatts d’énergie solaire dans les mois à venir, un projet qui revêt une importance cruciale pour la stabilité énergétique du pays.

Cette collaboration entre la Guinée et EDF représentera un engagement commun en faveur du développement durable et de la sécurité énergétique, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’autonomie énergétique pour le pays et ses citoyens.