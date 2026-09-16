Paulo Duarte : « Naby Keïta a décliné l’invitation pour des raisons personnelles »

À quelques jours du début des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, Paulo Duarte a dévoilé, ce mercredi 16 septembre, sa liste de 25 joueurs pour les deux premières journées. Parmi les absences les plus remarquées figure celle de Naby Keïta, convoqué par le sélectionneur portugais mais qui a finalement décliné l’invitation pour des raisons personnelles.

La Guinée affrontera l’Afrique du Sud le 26 septembre 2026, avant de recevoir le Kenya le 1er octobre au Stade du 28-Septembre de Conakry.

L’ancien capitaine du Syli national ne participera donc pas à cette première fenêtre internationale. Présent devant la presse pour expliquer ses choix, Paulo Duarte a confirmé avoir bien sollicité le milieu de terrain.

« J’ai invité Naby Keïta, il a décliné l’invitation pour des raisons personnelles », a indiqué le technicien portugais.

Une décision qui, selon Duarte, n’était pas forcément attendue au sein de la sélection.

Naby Keïta n’est pas le seul joueur à avoir décliné l’appel du sélectionneur. Ousmane Camara, qui évolue à Castellón, a également décidé de ne pas rejoindre le groupe guinéen.

« Ousmane Camara, qui joue à Castellón, a lui aussi décliné l’invitation hier pour des raisons familiales. C’est une surprise pour nous », a précisé Paulo Duarte.

Ces deux absences viennent s’ajouter à celles de plusieurs cadres indisponibles pour des raisons médicales ou sportives. Le secteur défensif sera notamment privé de Mouctar Diakhaby et d’Issiaga Sylla. Le premier, capitaine de Valence, est actuellement blessé. Le second, capitaine du Syli national, n’a plus disputé de rencontre depuis plusieurs mois.

« Issiaga Sylla, capitaine du Syli, est blessé. Ça fait quatre mois et demi qu’il ne joue pas. Pas un match, même pas sur le banc. Donc voilà, on perd malheureusement notre capitaine », a expliqué Duarte.

Au milieu de terrain, Amadou Diawara est également forfait en raison d’une blessure.

En attaque, Morgan Guilavogui ne sera pas non plus du voyage. Le joueur, qui avait pourtant été retenu dans les plans du sélectionneur, a invoqué des douleurs au genou pour justifier son absence.

« Morgan Guilavogui, je l’ai invité, mais il m’a dit qu’il était blessé au genou. Même s’il a joué il y a quatre jours, il m’a dit que son genou ne lui permettait pas d’entamer un voyage sur une longue distance », a déclaré le sélectionneur.

D’autres absences s’expliquent par la situation actuelle des joueurs. Abdoulaye Touré et Moussa Camara, dit « Pinpin », ne figurent pas dans la liste en raison de leur situation sans club.

Face à cette série d’absences, Paulo Duarte a donc dû revoir ses plans et ouvrir la porte à plusieurs nouveaux visages.

Pour compléter son groupe, le sélectionneur a notamment convoqué Ousmane Diabaté, qui évolue à Gençlerbirliği en Turquie, Lamine Diaby Fadiga, sociétaire du Raków en Pologne, ainsi qu’Ibrahima Sory Bangoura, joueur de Genk en Belgique.

Pour Duarte, au-delà du statut ou du club dans lequel évolue un joueur, l’état d’esprit et l’envie de représenter la Guinée constituent des critères essentiels.

« Je pense que les joueurs sélectionnés sont les meilleurs pour cette double confrontation. Ce sont des joueurs qui ont la volonté de mouiller le maillot pour le pays, pour représenter la Guinée », a-t-il assuré.

Le technicien portugais assume ainsi ses choix et dit accorder une importance particulière à la motivation des joueurs convoqués.

« Je ne peux pas regretter des joueurs qui n’ont pas envie de venir jouer. Je ne peux pas les obliger à venir. »

Malgré les absences de plusieurs cadres, Paulo Duarte affirme avoir confiance dans le groupe retenu pour cette première échéance internationale de la saison.

Le sélectionneur insiste notamment sur l’engagement attendu de ses joueurs, quel que soit leur statut en club.

« L’important, c’est qu’ils aient cette capacité de mourir pour le drapeau, et je dois partir à la guerre avec ces joueurs », a lancé Duarte.

Un discours qui résume l’état d’esprit affiché par le sélectionneur avant une double confrontation qui lancera officiellement la campagne du Syli national dans les éliminatoires de la CAN 2027.

Le Syli national débutera sa campagne à l’extérieur face à l’Afrique du Sud, le 26 septembre 2026. Quatre jours plus tard, les Guinéens retrouveront leur public à Conakry pour accueillir le Kenya, le 1er octobre, au Stade du 28-Septembre.

Avec plusieurs cadres absents et un groupe largement remanié, Paulo Duarte devra désormais trouver rapidement les automatismes nécessaires pour lancer la Guinée dans cette campagne qualificative.