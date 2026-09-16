Duarte dévoile sa liste : Naby Keïta et Issiaga Sylla absents, Moriba Kourouma et Aguibou Camara de retour

À quelques jours du coup d’envoi des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, le sélectionneur du Syli national, Paulo Duarte, a dévoilé ce mercredi la liste des 25 joueurs retenus pour les deux premières journées de la compétition.

Face à la presse, le technicien portugais a présenté un groupe appelé à affronter successivement l’Afrique du Sud et le Kenya. Une sélection marquée par plusieurs absences de poids, mais aussi par le retour de certains joueurs, notamment Moriba Kourouma et Aguibou Camara.

Pour cette nouvelle campagne, Paulo Duarte a retenu 25 joueurs, répartis entre trois gardiens, huit défenseurs, cinq milieux de terrain et neuf attaquants. Un seul joueur évoluant dans le championnat guinéen figure également dans le groupe.

Plusieurs cadres absents

Le sélectionneur guinéen a dû composer avec plusieurs forfaits et situations particulières. Parmi les absents figurent notamment l’ancien capitaine Naby Keïta et le défenseur Issiaga Sylla.

En défense, Mouctar Diakhaby ne pourra pas répondre à l’appel en raison d’une blessure. Dans l’entrejeu, Amadou Diawara est également forfait sur blessure, tandis qu’Abdoulaye Touré, actuellement sans club, et Mady Camara n’ont pas été retenus.

Le secteur offensif est lui aussi concerné par plusieurs absences. Mohamed Bayo et Morgan Guilavogui ne figurent pas dans la liste dévoilée par Paulo Duarte.

Moriba Kourouma et Aguibou Camara de retour

À l’inverse, cette sélection enregistre plusieurs retours. Après plusieurs mois loin de la sélection, Moriba Kourouma retrouve le groupe du Syli national. Aguibou Camara fait également son retour.

Ces renforts viennent apporter de nouvelles solutions à Paulo Duarte à l’heure où la Guinée s’apprête à lancer sa campagne de qualification pour la CAN 2027.

Le Syli débute face à l’Afrique du Sud

La Guinée commencera cette campagne à l’extérieur. Serhou Guirassy et ses coéquipiers se rendront en Afrique du Sud pour défier les Bafana Bafana, le 26 septembre, à l’occasion de la première journée des éliminatoires.

Le Syli national retrouvera ensuite son public à Conakry. Les Guinéens accueilleront le Kenya le 1er octobre 2026 pour la deuxième journée.

Cette affiche aura une dimension particulière puisqu’elle marquera le retour de la Guinée à domicile dans une compétition officielle de la CAF, au Stade du 28-Septembre de Conakry.