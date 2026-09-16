« La ferveur est incroyable » : Serhou Guirassy impatient de retrouver le public guinéen

Après plusieurs années loin de ses terres, le Syli national s’apprête à renouer avec son public. La Guinée recevra le Kenya, le 1er octobre 2026, au Stade du 28-Septembre de Conakry, à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Cette rencontre, particulièrement attendue, marquera le retour du Syli national à domicile dans une compétition officielle de la CAF. Une perspective qui suscite beaucoup d’enthousiasme chez Serhou Guirassy, impatient de retrouver la sélection et, surtout, de renouer avec le public guinéen.

Dans un entretien accordé à Canal Sport Afrique, l’attaquant guinéen a exprimé sa satisfaction à l’idée de retrouver les couleurs nationales.

« C’est un plaisir de repartir en sélection. […] C’est toujours un grand plaisir de représenter la Guinée », a confié l’attaquant.

Des retrouvailles très attendues

Pour Serhou Guirassy, le retour du Syli national à Conakry revêt une dimension toute particulière. L’attaquant guinéen se souvient notamment de sa dernière apparition sur le sol national et du temps qui s’est écoulé depuis.

« J’ai joué qu’un match en Guinée et ça me manque énormément. Ça fait, je crois, 3-4 ans », a-t-il rappelé.

Au-delà de l’aspect sportif, c’est surtout l’ambiance des rencontres à domicile qui semble lui avoir laissé une forte impression. Guirassy évoque une ferveur populaire qu’il dit n’avoir jamais connue auparavant.

« Franchement, j’avais jamais vécu ça, j’étais vraiment choqué. La ferveur est incroyable, tu peux même pas t’imaginer », raconte-t-il.

Un moment important pour les supporters

Le retour du Syli national à Conakry ne représente pas uniquement un événement attendu par les joueurs. Pour Serhou Guirassy, cette échéance constitue également une occasion importante pour les supporters, en particulier pour les jeunes qui auront enfin la possibilité de voir leurs idoles évoluer devant eux.

« C’est un bien fou même pour la population qui vit que du foot. Les jeunes de base n’ont plus la chance de nous voir à la télé, mais là ils vont pouvoir nous voir de près », souligne l’international guinéen.

Le rendez-vous du 1er octobre s’annonce ainsi comme un moment fort pour le football guinéen. Après plusieurs années d’éloignement, le Syli national retrouvera son public à Conakry dans le cadre d’une compétition officielle de la CAF.

Pour Serhou Guirassy et ses coéquipiers, cette rencontre sera également l’occasion de renouer avec une atmosphère particulière, celle d’un stade guinéen rempli de supporters venus pousser leur équipe.

Mais avant ces retrouvailles à domicile, la Guinée devra lancer sa campagne qualificative à l’extérieur. Le Syli national affrontera l’Afrique du Sud le 26 septembre, à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027.