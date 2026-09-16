« On a d’énormes problèmes de visa» : Paulo Duarte réclame des passeports de service pour les joueurs

Le sélectionneur du Syli national de Guinée, Paulo Duarte, a une nouvelle fois alerté sur les difficultés administratives qui compliquent les déplacements des internationaux guinéens. Au cœur de ses préoccupations : les procédures de visa, qu’il juge particulièrement contraignantes, et l’absence de passeports de service pour les joueurs de la sélection.

Face à la presse ce mercredi 16 septembre 2026 à Conakry, le technicien portugais a appelé les responsables du football guinéen à améliorer l’organisation autour de l’équipe nationale. « Je veux que la Guinée avance dans l’organisation, dans l’ambition et dans le respect », a-t-il déclaré.

Selon Paulo Duarte, les formalités liées aux voyages internationaux représentent aujourd’hui un sérieux handicap pour la sélection. Il estime notamment que les joueurs ne devraient pas avoir à prendre eux-mêmes en charge les démarches nécessaires à l’obtention de leurs visas.

« Aujourd’hui, on a d’énormes problèmes à cause du visa », a-t-il déploré, avant de dénoncer l’absence de passeports de service pour les internationaux.

U« Par exemple, c’est inadmissible pour moi comme coach national que jusqu’à aujourd’hui, la Guinée, n’a pas un passeport de service pour nos joueurs. »

Le sélectionneur a évoqué les difficultés rencontrées par certains joueurs, contraints de parcourir de longues distances pour effectuer leurs démarches consulaires. « Pour faire le visa ici, c’est trop compliqué. On oblige parfois à faire 6 heures de voyage d’un pays pour l’autre pays, d’une ville pour l’autre ville à cause d’aller à la capitale, à l’ambassade», a-t-il expliqué.

Pour le technicien portugais, ces démarches ne devraient pas incomber aux internationaux. « Ce n’est pas au joueur de faire le visa. Ce n’est pas le jour de faire le visa », a-t-il insisté.

Paulo Duarte assure avoir déjà saisi à plusieurs reprises les responsables concernés afin qu’une solution soit trouvée. Il estime que la délivrance de passeports de service permettrait de simplifier les déplacements des joueurs et de limiter les difficultés liées aux procédures de visa. « J’ai déjà parlé 5 fois à cause de l’urgence de faire un passeport de service », a-t-il indiqué.

Des retards qui perturbent la préparation

Pour le sélectionneur, les conséquences de ces contraintes administratives dépassent la seule question des déplacements. Elles peuvent également affecter les relations entre les clubs, les joueurs et la sélection nationale, notamment lorsque certains internationaux rejoignent tardivement le regroupement. « Et parfois, un joueur arrive 2 jours après au stage », a-t-il relevé.

Ces retards réduisent mécaniquement le temps consacré au travail collectif, alors que la préparation d’une rencontre internationale se déroule souvent sur une période très courte. « Avant le match, normalement, on a 4 jours pour faire l’entraînement », a-t-il expliqué.

Lorsque les joueurs sont retardés par les démarches administratives ou les déplacements nécessaires à l’obtention d’un visa, le temps de préparation se retrouve ainsi amputé. « Ça bloque le modèle d’entraînement. Ça bloque l’entraîneur. Ça bloque la qualité d’entraînement de l’équipe », a-t-il soutenu.

Une situation qui, selon Paulo Duarte, peut ensuite se répercuter sur les performances de l’équipe : « Et comme ça, si on s’entraîne mal, on joue mal ».

Un appel aux autorités

Face à ces difficultés, le sélectionneur du Syli national appelle directement les autorités guinéennes à agir pour faciliter les déplacements des internationaux. « Aujourd’hui, je pense, je demande à l’autorité, c’est obligé d’avoir un passeport de service », a-t-il lancé.

Paulo Duarte a toutefois tenu à préciser la nature du document qu’il réclame. Il ne s’agit pas, selon lui, de demander un passeport diplomatique, mais bien un passeport de service destiné aux joueurs de l’équipe nationale. « On ne parle pas d’un passeport diplomatique civil », a-t-il conclu.

Cette sortie intervient alors que le Syli national poursuit sa préparation en vue de ses prochaines échéances internationales, notamment une double confrontation face au Kenya à Conakry le 1er octobre et une rencontre contre l’Afrique du Sud le 21 octobre, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.