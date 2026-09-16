Gbessia : quatre membres d’une même famille périssent dans un incendie à Cité 2

Un incendie survenu dans la matinée de ce mercredi 16 septembre 2026 à Gbessia-Cité 2, dans la commune de Gbessia, a fait quatre morts. Les victimes appartiennent toutes à une même famille.

Cheick Ahmed Condé, son épouse, leur fils ainsi que la sœur de son épouse ont péri dans les flammes. Le drame s’est produit alors que les occupants de la maison dormaient. Selon les premières informations, le feu se serait déclaré dans une partie de la concession avant de se propager rapidement au reste du bâtiment.

Le père de famille, son épouse et leurs deux enfants n’ont pas pu sortir à temps. Un court-circuit électrique serait à l’origine de l’incendie, selon les premières constatations.

Alertés, les services de secours sont intervenus sur place pour circonscrire le feu et empêcher sa propagation aux habitations voisines.

Les circonstances exactes de l’incendie restent à établir. Au moment de la mise en ligne de cet article, les corps des quatre victimes avaient été transportés à l’hôpital Donka.