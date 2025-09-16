À quelques jours du scrutin référendaire prévu le 21 septembre, la distribution des cartes d’électeur se poursuit à Wanindara Dispensaire, dans la commune de Matoto. Selon les constats de Guinée360, le taux de distribution avoisine les 90 %, malgré certaines difficultés rencontrées sur le terrain.

L’opération, lancée le 6 septembre 2025, soit une semaine après l’ouverture officielle de la campagne référendaire, progresse dans plusieurs quartiers de Conakry. À Wanindara, deux sites ont été mobilisés : l’un au Groupe scolaire Diallo Inter, l’autre près du lycée Syba.

Le quartier, qui compte trois secteurs, a reçu un total de 6 754 cartes à répartir entre les deux sites. Sur le premier, aucun chiffre officiel n’a pu être obtenu en raison de l’indisponibilité du responsable lors de notre passage. En revanche, sur le second site, les équipes déclarent avoir reçu 946 cartes. Au 16 septembre, 2 575 cartes avaient été remises, contre 370 encore en attente.

Des couacs techniques signalés

Certains agents évoquent, sous couvert d’anonymat, des difficultés liées à la qualité des cartes produites, notamment des erreurs sur les photos. “Parmi les difficultés, c’est par rapport aux photos. Quand les gens retirent leurs cartes d’électeur, ils trouvent que les photos sont floues ou qu’il y a certaines erreurs. Ils nous interpellent, mais on leur dit que les problèmes ne viennent pas de nous, mais ils comprennent difficilement”, explique un agent.

Malgré ces irrégularités, le Premier ministre Bah Oury a récemment assuré que 92 % des cartes ont déjà été retirées à l’échelle nationale. Sur le terrain, un autre agent, sans commenter cette déclaration, fait part de sa satisfaction générale mais pointe un comportement problématique chez certains citoyens : “Sinon, à part ça, tout se passe bien. Si vous voyez qu’il y a de la lenteur, c’est parce que certains n’acceptent pas de venir maintenant pour retirer leurs cartes. Ils restent à la maison jusqu’à la veille des élections, et ça, c’est un problème.”

Des citoyens dénoncent un manque d’organisation

Malgré les efforts déployés, plusieurs électeurs interrogés critiquent un déficit d’information et d’orientation, affirmant avoir dû multiplier les déplacements pour retrouver leur carte.

C’est le cas de MD, à la recherche de la carte d’électeur de son épouse récemment opérée. “Ma femme vient d’accoucher par césarienne, elle ne peut pas se déplacer. Dès le premier jour, je me suis rendu là où elle s’est fait recenser, on m’a dit que la distribution ne se fait pas là-bas. J’ai marché fatigué avant de trouver sa carte”, confie-t-il.

Un défi pour la participation

Alors que le référendum approche à grands pas, ces difficultés pourraient affecter le taux de participation, notamment dans les quartiers populaires où nombre de citoyens attendent la dernière minute pour récupérer leur carte.

La mobilisation demeure ainsi un défi majeur pour les autorités électorales, appelées à finaliser la distribution dans les délais tout en renforçant la communication et la sensibilisation auprès des électeurs.