À quelques jours du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre en Guinée, le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH) et la Coordination des Défenseurs des Droits Humains en Guinée (CODDH) ont lancé un appel aux autorités de la transition pour assurer un climat politique apaisé et conforme aux standards internationaux.

Dans un communiqué conjoint publié ce mardi 16 septembre 2025 à Lomé au Togo, les deux organisations ont exprimé leur vive inquiétude face à la dégradation de l’espace civique et à la recrudescence des attaques ciblant les défenseurs des droits humains dans le pays.

« Alors que la République de Guinée s’apprête à retrouver l’ordre constitutionnel interrompu depuis le coup d’État militaire du 5 septembre 2021, le ROADDH et la CODDH se disent préoccupés par la détérioration de l’espace civique et la multiplication des attaques contre les défenseurs des droits humains », soulignent-elles.

Les deux structures invitent les autorités guinéennes à garantir un processus électoral apaisé et inclusif, en conformité avec la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les instruments internationaux protégeant les défenseurs des droits humains.

« Nous dénonçons la restriction de l’espace civique et démocratique, marquée par les disparitions de défenseurs des droits humains, les arrestations arbitraires, les actes de torture, la censure de la presse et la suspension des partis politiques », alertent-elles. « Le gouvernement guinéen doit respecter ses engagements internationaux qui garantissent le droit de participation populaire, la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que le droit d’association et de réunion pacifique. »

Pour garantir un scrutin crédible et inclusif, le ROADDH et la CODDH recommandent cinq mesures clés :

1. Lever l’interdiction générale de manifester instaurée le 13 mai 2022 et garantir le droit de réunion pacifique conformément aux instruments internationaux.

2. Favoriser la participation de tous les citoyens, en prenant les mesures nécessaires pour intégrer ceux exclus du fichier électoral.

3. Assurer un environnement sûr pour les journalistes, acteurs politiques et défenseurs des droits humains afin qu’ils puissent exercer leurs fonctions sans crainte.

4. Libérer immédiatement les défenseurs des droits humains détenus arbitrairement.

5. Faire toute la lumière sur les disparitions forcées et involontaires de défenseurs et veiller à leur retour auprès de leurs familles.