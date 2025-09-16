À la veille du coup d’envoi de la nouvelle saison de la Ligue des Champions, prévu ce mardi 16 septembre, l’international guinéen, Serhou Guirassy a été honoré d’une distinction prestigieuse : le Soulier d’Or de l’UEFA. Un prix qui récompense son statut de co-meilleur buteur de la Ligue des Champions 2024-2025. L’attaquant du syli national devient ainsi le premier joueur africain à recevoir cette distinction.

Lors de la saison précédente, Serhou Guirassy a marqué les esprits en Ligue des Champions avec des statistiques stratosphériques sur les pelouses européennes. Avec ses 13 buts inscrits en 14 matchs, il a partagé la tête du classement des buteurs avec l’attaquant barcelonais Raphinha. Cette performance exceptionnelle a valu au Guinéen le Soulier d’Or, une reconnaissance de sa régularité et de son efficacité. Il devient ainsi le premier joueur africain à remporter cette distinction.

Arrivé au Borussia Dortmund au début de la saison 2024-2025, Serhou Guirassy a immédiatement imposé sa marque. En 45 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant a inscrit 34 buts et délivré 6 passes décisives, des chiffres impressionnants pour une première saison dans un club en reconstruction.

Une nouvelle saison de rêve pour Guirassy

Alors que la Ligue des Champions 2025-2026 débute ce mardi, Guirassy a une ambition claire : défendre son titre de co-meilleur buteur et hisser Dortmund encore plus loin dans la compétition.

Pour leur première sortie en LDC cette saison, Serhou Guirassy et ses coéquipiers défieront la Juventus ce mardi à L’Allianze Stadium à Turin.