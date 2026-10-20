Ligue des champions : le PSG fait tomber le Barça et rompt l’égalité historique

Le Paris Saint-Germain a remporté le choc face au FC Barcelone (4-2), ce mardi 20 octobre 2026, au Parc des Princes, lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Menés à deux reprises au score, les Catalans ont fini par céder face à l’efficacité parisienne. Cette victoire permet également au club français de prendre l’avantage dans le bilan historique des confrontations entre les deux équipes.

Le Paris Saint-Germain a confirmé sa bonne dynamique européenne en s’imposant face au FC Barcelone au terme d’une rencontre animée. Les Parisiens ont ouvert le score à la 38e minute grâce à Désiré Doué, auteur d’une frappe du pied droit depuis l’extérieur de la surface, sur une remise de João Neves. Le PSG a ainsi regagné les vestiaires avec un avantage d’un but à zéro.

Au retour des vestiaires, le Barça a réagi. À la 55e minute, Xavi Espart a remis les deux équipes à égalité après une passe de Fermín López. Mais la réponse parisienne n’a pas tardé. À la 72e minute, Lucas Hernandez a redonné l’avantage aux hommes de Luis Enrique en reprenant de la tête un corner.

Le FC Barcelone n’a toutefois pas abdiqué. À la 79e minute, Lamine Yamal a égalisé à 2-2 après avoir éliminé Warren Zaïre-Emery avant de tromper le gardien parisien Matvey Safonov.

Alors que les Catalans pouvaient espérer revenir avec un résultat positif, le PSG a repris les commandes. À la 81e minute, Vitinha a inscrit le troisième but parisien d’une frappe puissante à l’entrée de la surface. Cinq minutes plus tard, à la 86e, Fabián Ruiz a scellé la victoire des locaux en reprenant un centre d’Achraf Hakimi au second poteau.

Le PSG prend l’avantage dans l’histoire des confrontations

Avant cette rencontre, le bilan historique entre les deux clubs était parfaitement équilibré en Ligue des champions : 16 confrontations, six victoires de chaque côté, quatre matchs nuls et 29 buts inscrits par chacune des équipes.

Cette victoire change la donne. Le PSG compte désormais sept succès contre six pour le FC Barcelone, tandis que le nombre de matchs nuls reste fixé à quatre. Sur le plan offensif, les Parisiens totalisent désormais 33 buts contre 31 pour les Catalans, en 17 confrontations.

Ce succès permet au club parisien de prendre un avantage historique sur son rival espagnol, au terme d’un duel où sa capacité à réagir après chaque égalisation a fait la différence.