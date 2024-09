Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kéamou Bogola Haba, a lancé le tournoi doté du trophée “Général Mamadi Doumbouya” à Labé, le dimanche 15 septembre 2024. À cette occasion, il a expliqué à la jeunesse les atouts du projet Simandou pour l’économie guinéenne.

Dans son discours, Kéamou Bogola Haba a d’abord rappelé qu’en date du 5 septembre 2021, l’armée sous la direction du général Mamadi Doumbouya “a pris un grand risque pour accéder au pouvoir”.

Il a ensuite affirmé que lorsque les Guinéens ont demandé la mise à la retraite des anciens, le général Mamadi Doumbouya a répondu à cette demande, “en retirant même certains politiques”. Selon lui, aujourd’hui, l’unique priorité est l’agenda économique, un agenda national.

Il a ajouté : “Nous avertissons toutes les villes : ceux qui voudront se soustraire de ce programme se soustrairont d’eux-mêmes. Le programme Simandou 2040 est prévu pour 15 ans, et pendant ces 15 ans, l’armée garantira le programme, le CNRD le soutiendra, et la jeunesse devra se mettre au travail. Comme le programme sera sécurisé, ceux qui ne voudront pas participer n’auront d’autre choix que de quitter la Guinée. Oui, dans 15 ans, la Guinée sera une grande nation, et je ne veux pas que Labé soit exclue.”