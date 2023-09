Grâce à un nouveau triplé de son homme providentiel Sehrou Guirassy, Stuttgart a réussi son opération chez Mayence (1-3). L’attaquant guinéen totalise 8 buts en seulement 4 matchs de Bundesliga et domine le tableau européen des buteurs.

Et si c’était son année ?

Sehrou Guirassy, buteur guinéen de 27 ans, impressionne en ce début de saison en Bundesliga à cause de son efficacité exceptionnelle.

Contre Mayence à l’occasion de la 4e journée du championnat allemand de football, le guinéen s’est offert un triplé et a permis à son club d’ajouter 3 points à son compteur.

Après ses 11 buts en 22 matches de Bundesliga la saison passée, l’attaquant du Syli National est parti pour laisser des traces en Europe, où il est à ce jour, le meilleur buteur des 5 grands championnats.

Prochaine étape de cette nouvelle conquête, ce vendredi à domicile contre le promu Darmstadt à 20h30.