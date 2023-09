Lors de l’assemblée hebdomadaire du RPG arc-en-ciel de ce samedi 19 septembre, l’ancien président s’est exprimé à travers une vidéo. Alpha Condé a répondu indirectement à Souleymane Dounoh Keit qui avait demandé un nouveau leadership à la tête du RPG.

«Le Pr Alpha Condé est le président du parti parce que si on n’a pas organisé le congrès, il reste le président. Nous tenons à ce que cela soit fait le plus rapidement que possible », avait déclaré Souleymane Douno Keita, mercredi 13 septembre 2023. Ces propos lui ont valu d’être suspendu des instances du parti. Cela a été acté officiellement aujourd’hui.

Apparaissant dans un appel vidéo, l’ex-président Alpha Condé évincé du pouvoir depuis le 5 septembre 2021, s’est adressé à ses militants avec des piques destinés sans doutes à Souleymane Keita.

«Le RPG est à la fois un éléphant et un lion. La piqûre d’un moustique ne peut rien faire à un lion et à un éléphant. On ne peut pas arrêter le soleil avec la main. Il arrive qu’un aigle vol plus bas qu’une poule, mais une poule ne volera jamais aussi haut qu’un aigle. Les militants du RPG sont des aigles ».

Le Pr Alpha Condé a aussi mis cette occasion à profit pour rendre hommage à l’ancienne députée feue Honorable Fatoumata Boh Camara, décédée le 07 septembre dernier.

« C’est une militante historique de première heure. Le parti doit lui rendre hommage. Elle a été au RPG au moment où il fallait avoir le courage et la détermination, nous devons tous prier pour que Dieu l’accueil dans son paradis », a sollicité l’ancien président.