La sortie de Souleymane Dounoh Keita demandant un nouveau leadership à la tête du RPG Arc-en-ciel n’a pas été du goût des responsables de son parti.

Selon des sources proches de l’ancien parti au pouvoir, l’ex-conseiller chargé de mission à la présidence de la République et membre du Bureau politique national (BPN) de l’ancien parti au pouvoir pourrait être suspendu du parti.

Une réunion d’urgence à la demande du président Alpha Condé aurait d’ailleurs été organisée, ce jeudi 14 septembre 2023, pour statuer sur son cas.

Il est reproché à ce cadre du RPG de demander l’organisation d’un congrès pour le renouvellement des instances du parti et le remplacement du président Alpha Condé en exil suite à son départ du pouvoir le 5 septembre 2021.

«Le Pr Alpha Condé est le président du parti parce que si on n’a pas organisé le congrès, il reste le président. Nous tenons à ce que cela soit fait le plus rapidement que possible. Je ne dirai pas que c’est une des revendications, mais c’est l’un des objectifs que j’assigne au parti en cette période. Il y a eu un comité provisoire du parti, je n’ai pas dit qu’il n’existe plus, il a été mis en place, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Pour mettre en place le conseil exécutif provisoire, nous allons convoquer toutes les structures du parti. C’est vrai, il y a eu beaucoup de bruits pour des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir ici puisque c’est des problèmes internes au parti. Ce qui reste clair, cette convention a été tenue, mais à partir du moment où le Pr Alpha Condé reprend du service, il est évident que la direction du parti lui revient en tant que président du parti avec le bureau politique. Pour le reste ça va se discuter, mais on a besoin de renouveler les instances du parti. De toute façon, le congrès le déterminera puisque c’est nécessaire aujourd’hui à la survie du parti», a lâché en substance Souleymane Dounoh Keita chez nos confrères de FIM FM dans l’émission Mirador du mercredi 13 septembre.

Selon nos informations, ce sont ces propos de Souleymane Keita qui auraient irrité la colère de l’ancien chef de l’Etat Alpha Condé. Notre source indique qu’une réunion d’urgence à sa demande a eu lieu dans la soirée de ce jeudi pour suspendre l’ancien député du RPG arc-en-ciel à l’Assemblée nationale.

Souleymane Keita que nous avons contacté pour recouper cette information n’a pas souhaité commenter. «Je n’ai aucun commentaire à faire par rapport à cela», a-t-il coupé court.