Une délégation des membres du Caucus des femmes du CNT s’est rendue ce vendredi 15 septembre 2023, au centre DJIGUI ESPOIR de KISSOSSO dans la commune de Matoto. Conduite par la première vice-présidente du Conseil National de la Transition, Hadja Maimouna YOMBOUNO-BANGOURA, cette délégation est allée s’enquérir de l’état des patientes souffrant de fistule obstétricale en vue de leur apporter assistance.

C’est dans ce cadre qu’une dizaine parmi elles ont bénéficié de l’accompagnement du Caucus à travers une prise en charge médicale pour une intervention chirurgicale.

Satisfait de ce geste des femmes du caucus, le Pr Sékou GUIRASSI Directeur Général de l’ONG DJIGUI ESPOIR a remercié l’ensemble des Conseillers nationaux et plus particulièrement les membres du caucus pour cette initiative humanitaire. Il a ensuite, fait la situation des interventions chirurgicales effectuées dans ce centre spécialisé.

Selon lui, de 2014 à 2023, 254 cas ont été opérés avec 225 cas guéris et 29 cas d’échec soit un taux de réussite de 89%. Pr Sékou GUIRASSI a saisi l’occasion pour solliciter auprès des bonnes volontés, un appui pour faire face aux difficultés liées entre autres, au manque de financement et de personnel disponible et le difficile accès au centre de prise en charge.

À rappeler que la fistule obstétricale est une pathologie sévère qui impacte négativement la vie sociale, culturelle et économique des femmes. Elle est plus souvent contractée de manière involontaire lors de l’accouchement. Ce geste des Conseillères nationales vient soulager ces femmes en détresse.

