Le jeudi 15 août 2024, à l’occasion de la fête de l’indépendance du Congo, le Président Denis SASSOU N’GUESSO a reçu en audience plusieurs ministres, dont Moussa Moïse SYLLA, ministre de la Culture et du Tourisme. Cette rencontre a également réuni les ministres en charge de l’Artisanat du Mali et de la République Centrafricaine, ainsi que la Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Artisanat du Congo, qui préside la Conférence des Ministres du CODEPA pour 2024-2025. Le Président congolais a été désigné Ambassadeur de l’Artisanat Africain par cette conférence.

Le Ministre Moussa Moïse SYLLA a transmis au Président SASSOU N’GUESSO les salutations fraternelles du Président de la République, le Général Mamadi DOUMBOUYA. Il a souligné l’importance cruciale de l’artisanat dans la promotion de l’identité africaine et le rôle essentiel de la culture comme vecteur de paix et de rapprochement entre les nations. Il a également présenté l’expérience unique de la Guinée dans la valorisation des produits artisanaux, notamment à travers l’initiative du port de tenues locales lors des conseils des ministres, conformément aux directives du Chef de l’Etat le Général de corps d’Armée Mamadi DOUMBOUYA.

Le Ministre Moussa Moïse SYLLA a exprimé avec admiration les efforts du Président Mamadi DOUMBOUYA fervent défenseur des arts et de la culture, qui a fait de la promotion de la culture guinéenne une priorité nationale : il valorise régulièrement les tenues et accessoires confectionnés par des artisans locaux, stimulant ainsi l’économie artisanale et augmentant la visibilité des produits guinéens à l’international. Son engagement dépasse le simple symbolisme. Le Ministre a également évoqué les projets ambitieux du Président, tels que la construction de villages artisanaux dans les grandes régions du pays, visant à soutenir et promouvoir les savoir-faire locaux.

Au cours de cette rencontre, le Ministre Moussa Moïse SYLLA a eu l’honneur de remettre au Président SASSOU N’GUESSO deux cadeaux symboliques : un masque D’mba, une œuvre d’art représentant le branding de la Guinée, accompagnés de deux tissus guinéens illustrant le savoir-faire remarquable de nos artisans.

En retour, le Président congolais a exprimé sa grande satisfaction quant à l’état des relations bilatérales entre les deux pays et a promis de défendre la cause de l’artisanat africain auprès de ses homologues. Cette rencontre a non seulement renforcé les liens entre la Guinée et le Congo, mais a également marqué un moment significatif pour l’artisanat africain dans son ensemble, soulignant l’engagement partagé des deux nations en faveur de la promotion et du soutien du patrimoine culturel du continent.