La sous préfecture de Sansandô située à 125 kilomètres de Mandiana centre et 15 kilomètres de siguiri ville les citoyens sont très inquiet pour la gestion de la sous préfecture car dit on le sous préfet est absent il y a de cela 6 mois.

Dans un entretien avec notre correspondant dans la région, le doyen de Sansandô, Namandjan Kéita se dit inquiet de l’absence prolongé du sous-préfet.

«Notre sous-préfet est absent de son poste depuis 5 mois. Nous sommes très inquiets. Il a été nommé en septembre 2018 et n’est resté que 2 mois stable à son poste et le reste du temps, il faisait de va et vient. Mais depuis qu’il a quitté, le jour du scrutin du 22 mars dernier, il n’est plus revenu. A chaque fois qu’on l’appelle pour lui demander les raisons de son absence prolongée, il dit qu’il est malade ».

Et il se trouve qu’il n’a pas d’adjoint ce qui fait 6 mois Sansandô compte 17 district bientôt les élections présidentielles prévu pour le 18 novembre en résumé je dirais qu’on a pas de sous préfet .quand tu l’appelle au téléphone il dit qu’il est malade ».

Joint au téléphone sur les raisons de son absence, le sous-préfet a fait savoir qu’il est malade et est sous traitement sans dire où exactement.

Le préfet de Mandiana Mohamed lamine Doumbouya confirme les dires du sous-préfet. » Effectivement, cela fait déjà plus de 5 mois, Aboubacar Kanté est absent de son poste de sous-préfet à cause de maladie. Mais, la sous-préfecture fonctionne. La tâche est momentanément confiée au secrétaire de la commune parce que lui c’est un fonctionnaire de l’Etat. Dans la préfecture de Mandiana il n’y a pas de sous-préfet adjoint à part Saladou. Le ministère est en train de voir comment faire venir des sous-préfets ».

