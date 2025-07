Le secrétaire préfectoral des affaires religieuses de Labé, El Hadj Mahmoud Mokhtar Baldé s’est exprimé sur la suspension de l’imam Abdoul Hamid, ce mercredi 16 juillet 2025.

« Ce n’est pas moi seul qui ai décidé. Nous nous sommes concertés : le secrétariat communal et préfectoral des affaires religieuses, l’inspection régionale, les imams et notables de la zone, les autorités locales ainsi que les fondations religieuses de Labé. Plus de 70 personnes étaient présentes », a-t-il expliqué.

D’après ses explications, Abdoul Hamid ne figurait ni parmi les imams officiellement reconnus de la mosquée, ni parmi les membres du conseil religieux local.

« Il s’est installé dans la zone et, en raison du respect porté à son défunt père, on l’a progressivement autorisé à diriger des prières de manière informelle. Mais il n’était pas désigné imam », a-t-il précisé.

Selon le secrétaire préfectoral des affaires religieuses de Labé, c’est lors d’un sermon, que l’imam suspendu aurait tenu des propos jugés offensants à l’encontre de toute une communauté.

« Il a insulté une région entière, y compris ses propres parents et les notables de Labé. Ce qu’il a dit est inacceptable, même hors de la mosquée, à plus forte raison dans un lieu de prière », a martelé El Hadj Mahmoud Mokhtar Baldé.

À l’issue de la réunion tenue ce mercredi, les participants ont adopté à l’unanimité une résolution : l’exclusion définitive de l’intéressé de la mosquée.

« Ce n’est plus une décision individuelle, mais collégiale. Il ne remettra plus les pieds dans cette mosquée », a tranché le secrétaire préfectoral.

Une commission locale a été chargée de lui notifier officiellement la décision. Interrogé sur une éventuelle réintégration du prédicateur dans la société locale, El Hadj Mahmoud Mokhtar Baldé est catégorique :

« Cela ne dépend pas de nous. C’est à lui de se poser la question. Il a franchi une ligne rouge. Qu’il se repente, s’il le souhaite, mais ce n’est pas à nous de le lui demander. »