Mondial 2026 : la Fédération sénégalaise de Football apporte des éclaircissements

Ces derniers jours, des images montrant plusieurs joueurs et membres du staff technique de l’équipe du Sénégal en train d’être contrôlés sur le tarmac d’un aéroport américain ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Face aux nombreuses réactions, la Fédération sénégalaise a publié un communiqué pour préciser le contexte de cette opération.

Une vidéo montrant plusieurs joueurs et membres du staff du Sénégal soumis à un contrôle de sécurité sur le tarmac d’un aéroport américain a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Ce mardi, la Fédération sénégalaise a tenu à rétablir les faits. Selon la FSF, la scène ne s’est pas déroulée à l’arrivée au Texas, mais à l’aéroport de Raleigh, en Caroline du Nord, le 7 juin, au moment de l’embarquement.

Dans le communiqué, l’instance indique que le bus transportant la délégation avait été autorisé à rejoindre directement le tarmac afin que joueurs et staff effectuent les contrôles de sécurité au pied de l’avion, sans passer par les circuits habituels de l’aérogare.

« Cette disposition visait essentiellement à optimiser le temps de déplacement de la délégation et à faciliter son embarquement à bord du vol privé à destination de San Antonio. Nous tenons à souligner que cette procédure s’est déroulée dans le respect des règles de sûreté aéroportuaire en vigueur et qu’aucun incident particulier n’a été signalé », précise-t-on dans le communiqué publié ce mardi sur les canaux de la FSF.

Les Lions de la Teranga débuteront leur Mondial face à l’équipe de France le 16 juin à 21 h. Avant d’entrer dans la compétition, les joueurs de Pape Thiaw ont fait match nul 0-0 face à l’Arabie saoudite dans le cadre de leur dernier match de préparation.