Épidémie d’Ebola en RDC : 3 874 cas confirmés, 1 751 décès, la riposte se poursuit dans cinq provinces

La lutte contre la maladie à virus Ebola se poursuit en République démocratique du Congo (RDC). Selon le dernier point de situation publié par le ministère de la Santé publique, l’épidémie demeure active dans cinq provinces du pays : le Haut-Uélé, l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et la Tshopo.

D’après les autorités sanitaires, la situation épidémiologique n’a enregistré aucun changement majeur au cours des dernières 24 heures.

« La situation demeure géographiquement stable, avec 51 zones de santé affectées, sans extension vers de nouvelles zones au cours des dernières 24 heures », a indiqué le ministère, qui précise par ailleurs que l’Ituri reste la province la plus touchée par l’épidémie.

Depuis le début de cette flambée, les autorités ont enregistré un lourd bilan.

« 3 874 cas confirmés ont été enregistrés. Le nombre de décès s’élève à 1 751, avec un taux de létalité de 45,1 %. Actuellement, 717 patients sont pris en charge dans des centres d’isolement ou d’hospitalisation. Au total, 749 personnes ont été déclarées guéries. »

Le ministère de la Santé fait toutefois état de progrès dans la prise en charge des patients.

« Vingt-deux nouvelles guérisons ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures, portant le cumul à 749 patients rétablis », souligne le ministère.

Pour contenir la propagation du virus, les équipes de riposte poursuivent leurs interventions sur le terrain. Les opérations de surveillance épidémiologique, les analyses en laboratoire, le suivi des personnes contacts ainsi que les campagnes de sensibilisation des populations restent en cours dans les zones affectées.

Les autorités annoncent également le renforcement des capacités des centres de traitement, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et du Haut-Uélé. Les activités d’accompagnement des familles endeuillées, à travers les enterrements dignes et sécurisés ainsi que le soutien psychosocial, se poursuivent également.

Malgré les efforts déployés, le ministère de la Santé appelle les populations à maintenir une vigilance constante et à respecter les mesures de prévention afin de limiter la propagation de la maladie.