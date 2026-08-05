Accidents meurtriers en Guinée : Cellou Dalein Diallo appelle au respect du Code de la route

Au lendemain du tragique accident de la circulation survenu sur la route nationale Conakry-Kindia, faisant plusieurs cas de morts et des blessés, l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo a exprimé sa compassion envers les victimes et leurs familles. Il en a profité pour appeler à une plus grande responsabilité de tous les usagers de la route.

Dans un message publié sur sa page officielle, ce mercredi 5 août 2026, il a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et exprimé son soutien aux blessés. « Suite au tragique accident de la circulation survenu ce mardi 4 août à Labota, sur la route nationale n°1 reliant Kindia à Conakry, je tiens à adresser mes condoléances attristées aux familles des victimes, ainsi que mes vœux sincères de prompt rétablissement aux blessés », a-t-il écrit.

Alors que les accidents de la route continuent de faire de nombreuses victimes en Guinée, Cellou Dalein Diallo appelle à une prise de conscience collective. Il exhorte les usagers, en particulier les conducteurs, à faire preuve de prudence et à respecter scrupuleusement le Code de la route.

« Puisse la prudence, la responsabilité et le respect des règles de sécurité routière guider tous les usagers de la route, notamment les conducteurs et les agents chargés de faire observer le Code de la route », a-t-il ajouté.