« Il faut apprendre à pêcher plutôt que donner du poisson » : Aminata Kaba plaide pour l’autonomisation des plus vulnérables

La ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, Aminata Kaba, a présidé, mardi 4 août 2026, sa première réunion de cabinet avec les responsables des différentes structures relevant de son département. À cette occasion, elle a défini les grandes orientations de son action, en mettant l’accent sur l’inclusion sociale, l’autonomisation des personnes vulnérables et la promotion de solutions durables face à la précarité.

Devant ses collaborateurs, la ministre a plaidé pour un changement d’approche en matière de solidarité. Selon elle, les politiques publiques doivent aller au-delà de l’assistance ponctuelle et permettre aux bénéficiaires de retrouver leur autonomie économique et sociale.

« L’assistanat ne fait que rendre les gens plus vulnérables. L’assistanat rend les gens plus indigènes. Donc, il faudrait que nous puissions trouver des moyens pour créer les conditions nécessaires pour que ces personnes vulnérables sortent de la vulnérabilité et puissent se prendre en charge. Au lieu d’apprendre à donner du poisson à quelqu’un, il faut l’apprendre à pêcher », a-t-elle déclaré.

La ministre a également insisté sur les enjeux liés à l’emploi et à l’insertion socio-économique des jeunes. Elle estime que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion passe nécessairement par la création d’opportunités économiques et le renforcement des mécanismes d’accompagnement.

« Notre pays dispose d’une population jeune et active, avec une forte demande en matière d’emploi. L’inactivité favorise les violences, la délinquance et les conflits. Notre responsabilité est de créer les conditions d’une meilleure inclusion et de renforcer la solidarité envers les plus vulnérables. »

Au terme de son propos, Aminata Kaba a réaffirmé sa volonté d’orienter l’action de son département vers des réponses durables, fondées sur la responsabilisation des bénéficiaires et leur autonomisation.

« La solidarité ne consiste pas seulement à assister ; elle consiste surtout à donner à chacun les moyens de construire son avenir dans la dignité », a-t-elle conclu.