Accident de Labota : le gouvernement confirme un bilan de 7 morts et annonce l’ouverture d’une enquête

Au lendemain du tragique accident de la circulation survenu à Labota, dans la préfecture de Kindia, le gouvernement guinéen a exprimé sa compassion aux familles des victimes. Il appelle à une mobilisation générale pour renforcer la sécurité routière, alors que les accidents mortels se multiplient à travers le pays.

Le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Transports, s’est exprimé sur le grave accident de la circulation survenu dans la soirée du mardi 4 août 2026 à Labota, dans la sous-préfecture de Mambia, préfecture de Kindia.

Dans un communiqué publié ce mercredi 5 août, les autorités ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et appelé à un sursaut collectif face à la recrudescence des accidents de la route. « Ce drame, qui intervient après plusieurs autres accidents ayant endeuillé notre pays ces dernières semaines, rappelle l’impérieuse nécessité de renforcer la vigilance de tous et le strict respect des règles de sécurité routière », souligne le communiqué.

Le ministère des Transports indique que le président de la République ainsi que l’ensemble du gouvernement adressent leurs condoléances aux familles endeuillées et expriment leurs vœux de prompt rétablissement aux personnes blessées. Selon un bilan provisoire communiqué par les autorités, l’accident a fait sept morts et trois blessés.

Les premières constatations évoquent une collision entre un camion en provenance de Conakry et un taxi de transport en commun circulant en sens inverse. « Une enquête est en cours afin d’établir les circonstances exactes de ce drame », rassure le communiqué.

Face à la multiplication des accidents de la circulation, le ministère des Transports lance un appel à une mobilisation générale de l’ensemble des acteurs impliqués dans la sécurité routière. « En cette saison des pluies, qui impose une vigilance accrue, il invite les conducteurs, transporteurs, syndicats professionnels, forces de défense et de sécurité, l’AGUISER, les collectivités locales, ainsi que les passagers et l’ensemble des usagers de la route, à faire du respect des règles de sécurité une priorité absolue », insiste le département.

Le ministère rappelle enfin que la protection des vies humaines est une responsabilité collective qui exige l’engagement de tous. Il réaffirme sa détermination à poursuivre les actions de prévention et de sensibilisation afin de réduire le nombre d’accidents sur les routes guinéennes.