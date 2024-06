Les fidèles musulmans de Guinée ont célébré, ce dimanche 16 juin 2024, la fête Tabaski ou Aïd El Kebir. A cette occasion, le Premier ministre a formulé ses vœux à l’endroit de ses coreligionnaires.

Le chef du gouvernement a souhaité que cette célébration soit l’occasion de renforcer les liens sociaux dans le pays.

“En cette journée sacrée de l’Aïd el-Kebir, je souhaite à tous les fidèles musulmans de Guinée et du monde entier une célébration joyeuse et bénie. Que cette fête soit l’occasion de renforcer nos liens familiaux et sociaux, et de cultiver l’esprit de tolérance et d’unité qui fait la force de notre nation. Que Dieu accepte nos prières et nos sacrifices, et qu’Il nous guide sur le chemin de la paix et de la prospérité”.