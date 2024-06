A l’instar des leurs coreligionnaires des autres pays du monde, les fidèles musulmans de Guinée celèbrent la fête de Tabaski ou Aîd el kébir, ce dimanche 16 juin 2024.

A travers une déclaration, le secrétaraire général aux affaires (SGAR) réligieuses a annoncé que la célébration est fixée à 9h00 sur toute l’étendue du territoire national.

“A cette heureuse occasion, je voudrai au nom du chef de l’Etat bonne fête de tabaski à tous les fidèles musulmans du monde en général et à ceux de la guinée en particulier”, a déclaré Karamo Diawara.

Par ailleurs, le SGAR a invité aux leaders réligieux et chaque fidèle musulman “à jouer pleinenment son rôle de faire cette grande fête un facteur d’unité, de pardon, de rassemblement et de renforcement des liens de solidarité, de fraternité et d’amour afin que nous puissions, ensemble, préserver la paix et la quiétude sociale pour le bien être des Guinéens”.

la Tabaski est une grande fête des musulmans lors de laquelle chaque famille abat un animan de préférence un mouton pour commémorer le sacrifice d’Abraham.