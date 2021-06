Ce mercredi, l’ancien chargé de communication de l’Ufdg a annoncé son départ de la politique, quelques jours après son retour au pays. Chez nos confrères de la radio Fim, Souleymane Bah explique ce départ par le fait qu’il se serait tourné désormais vers sa spécialité, qu’est la communication et la culture.

«Ma position aujourd’hui, au point où j’en suis, la page politique est définitivement tournée chez moi. A partir d’aujourd’hui c’est fini je tourne la page politique, je ne dis pas que je tourne la page Ufdg. Cet exil m’a permis de savoir qu’il y avait beaucoup de personnes qui me suivait, je ne me suis pas rendu compte. Il y a eu des soutiens au-delà des clivages politiques et ethniques», a raconté le désormais ancien proche collaborateur de Cellou Dalein Diallo.

«Je pense donc que je dois arrêter la politique. Je sais que certaines personnes diront qu’il n’aurait pas dû, mais en même temps d’autres pourraient être contents, parce que depuis des années, on me demande de sortir de ce monde et de me consacrer à ce travail de la communication et de la culture. Aujourd’hui, c’est ce à quoi j’aspire(…)», a précisé Souleymane Thian’ghel Bah.