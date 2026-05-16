Candidat aux législatives du 31 mai, Pr Hassane Bah fait de la réduction des coûts des soins sa promesse phare

En campagne en vue des élections législatives du 31 mai, le professeur Hassane Bah, ancien conseiller au Conseil national de la transition (CNT), médecin légiste et candidat sur la liste nationale de l’UMP, place l’accès aux soins parmi ses priorités. Lors d’une rencontre tenue ce vendredi 15 mai 2026 au siège du parti à Hafia Minière, il a fait de la réduction des dépenses de santé supportées par les ménages l’un des principaux engagements défendus par sa formation politique.

Face aux militants et sympathisants, le candidat a d’abord rappelé le travail réalisé dans le cadre de l’élaboration de la Constitution, mettant en avant plusieurs innovations qu’elle contient.

« Nous avons eu à rédiger la Constitution. Dans cette nouvelle Constitution, il y a 27 innovations. »

Parmi ces réformes, Hassane Bah a particulièrement insisté sur l’introduction de la couverture santé universelle, qu’il présente comme une réponse aux difficultés rencontrées par les populations pour accéder à des soins de qualité.

« Parmi les innovations, il y a un élément important qui est la couverture santé universelle. Vous savez combien de fois nos compatriotes souffrent aujourd’hui pour bénéficier de soins de santé de qualité. 70 % des soins de santé sont pris en charge par les ménages », a-t-il rappelé.

Selon lui, les coûts élevés des soins continuent de représenter un frein important pour une grande partie des Guinéens. Pour illustrer cette situation, il a évoqué les difficultés auxquelles sont confrontés certains citoyens lorsqu’ils doivent effectuer des examens médicaux ou suivre des traitements coûteux.

« Combien de personnes peuvent ici aujourd’hui faire un examen à un million ou acheter une ordonnance à 5 millions, à 10 millions, etc. Alors, ce que nous avons réussi à faire, c’est que dans la nouvelle Constitution, nous avons inscrit la couverture santé universelle, qui est une assurance permettant à tous les Guinéens, quel que soit leur revenu ou leur statut social, d’avoir accès aux mêmes soins de qualité sans pour autant dépenser autant d’argent. Je crois que c’est quelque chose d’extrêmement important. »

Poursuivant son intervention, il a pris pour exemple le système de prise en charge dont bénéficient actuellement certains fonctionnaires à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale, estimant qu’un tel mécanisme pourrait être étendu à l’ensemble de la population.

« Vous prenez l’exemple aujourd’hui de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Quand un fonctionnaire de l’État est malade, il va dans un hôpital pour faire un scanner, une IRM, bref, pour faire tous les examens qui coûtent excessivement cher, mais il ne paie pas plus de 20 %. Les 80 % sont pris en charge par l’État. »

Le candidat a ensuite détaillé son ambition : alléger considérablement la charge financière des soins pour tous les citoyens, indépendamment de leur situation sociale ou professionnelle.

« Alors c’est ce que nous voulons faire pour tous les Guinéens. D’où qu’ils viennent, que tu sois tisserand, que tu sois forgeron, que tu sois chauffeur de taxi ou de moto, que tu ne puisses pas payer 100 %. Tu as une facture de 10 millions que tu ne paieras qu’à hauteur de 1 ou 2 millions. Donc je pense que c’est très important. C’est un acquis. Et nous nous battons pour ça. »

Pour clore son propos, Pr Hassane Bah a invité les électeurs à accorder leur confiance à l’UMP afin de poursuivre les réformes qu’il juge nécessaires à une amélioration durable de l’accès aux soins.

« Si vous nous accordez votre suffrage, nous allons continuer à encadrer l’action du gouvernement afin que la Constitution soit une réalité, et non seulement un texte écrit qui ne s’applique pas. Telle est notre mission. Si vous voulez que tout le monde puisse bénéficier d’une santé accessible à tous, grâce à une véritable démocratisation du système de santé, alors il faut voter pour l’UMP. Il faut voter UMP, GMD », a-t-il lancé.