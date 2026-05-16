Nigeria : le numéro deux de l’État islamique tué par l’armée américaine

Le président américain a annoncé l’élimination d’Abou Bilal al-Minuki, présenté comme le numéro deux de l’État islamique (EI), lors d’une opération conjointe menée par les forces américaines et nigérianes dans le bassin du lac Tchad.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a déclaré : “Ce soir, sur mes ordres, les courageuses forces américaines et les forces armées nigérianes ont mené à bien une mission méticuleusement planifiée et extrêmement complexe visant à éliminer du champ de bataille le terroriste le plus actif au monde”.

Le dirigeant américain a ajouté : “Abou Bilal al-Minuki, numéro deux de l’EI à l’échelle mondiale, pensait pouvoir se cacher en Afrique, mais il ignorait que nous avions des sources qui nous tenaient informés de ses activités. Il ne terrorisera plus les populations africaines et ne participera plus à la planification d’opérations visant des Américains. Son élimination affaiblit considérablement les opérations mondiales de l’EI. Merci au gouvernement nigérian pour son partenariat dans cette opération. Que Dieu bénisse l’Amérique!”, s’est réjoui le président américain.

Le Nigeria reste confronté à la menace terroriste, particulièrement dans le nord du pays. Depuis le début de l’année 2026, environ 200 soldats américains ont été déployés pour former les forces engagées dans la lutte contre les groupes armés.