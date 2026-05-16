Conakry sous les premières alertes : la pluie du matin ravive le spectre des inondations

La pluie qui s’est abattue dans la matinée de ce samedi 16 mai 2026 sur Conakry n’aura pas seulement rafraîchi l’atmosphère. Elle a surtout mis en lumière une réalité préoccupante : les risques d’inondations qui continuent de menacer plusieurs quartiers de la capitale guinéenne.

Aux environs de 9 heures, notre reporter, sillonnant la ville à moto, a parcouru plusieurs axes de Simanbossia à Petit Simbaya, jusqu’au quartier Kiroty, dans la commune de Lambanyi. Sur le terrain, le constat est sans appel : des caniveaux obstrués, débordant sous la pression des eaux de pluie, rejetant déchets et ordures sur la chaussée.

Par endroits, les détritus se sont même répandus sur les nouvelles routes récemment aménagées pour améliorer la fluidité de la circulation dans la capitale. Une image qui contraste avec les efforts entrepris pour moderniser les infrastructures urbaines.

Cette situation suscite de nombreuses inquiétudes, d’autant plus qu’à Simanbossia, certaines zones touchées lors de notre passage avaient déjà été le théâtre d’importantes inondations l’année dernière. Ces intempéries avaient provoqué des pertes en vies humaines et causé d’importants dégâts matériels.

À quelques semaines des grandes pluies, ce premier signal d’alerte relance la question de la gestion des eaux et de l’assainissement urbain. Les autorités, en collaboration avec les citoyens, sont appelées à renforcer les actions préventives afin d’éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes conséquences et que de nouvelles catastrophes ne frappent la capitale.