Nigeria : Bola Tinubu invite Mamadi Doumbouya à une visite d’État à Abuja

En marge du Forum des PDG africains organisé à Kigali, au Rwanda, le chef de l’État guinéen Mamadi Doumbouya s’est entretenu en bilatéral avec son homologue nigérian Bola Tinubu.

À l’issue de cette rencontre, le président nigérian a invité Mamadi Doumbouya à effectuer une visite d’État au Nigeria. L’information a été rendue publique par Sunday Dare, conseiller spécial du président nigérian chargé des médias et de la communication, lors d’un point de presse, a rapoorté TheGuardian.ng

Selon lui, les deux dirigeants ont échangé sur les perspectives de coopération économique, notamment dans les secteurs minier et métallurgique guinéens, jugés porteurs d’importantes opportunités de partenariat avec le Nigeria.

« Le président a eu une réunion fructueuse, et vous savez que la Guinée est redevable envers notre président ; il a reçu de très bons conseils. (…) Très prochainement, à l’invitation du président Tinubu, il devrait se rendre au Nigeria », a déclaré Sunday Dare, évoquant l’ouverture d’un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale entre les deux pays, en particulier dans les domaines des mines et des ressources naturelles. « La Guinée a beaucoup de potentiel : métaux, minéraux, etc. (…) La voie d’un partenariat entre le Nigeria et la Guinée est ouverte. (…) Les possibilités sont immenses, et je suis sûr que nous verrons cela se concrétiser dans les jours et les années à venir », a-t-il ajouté.